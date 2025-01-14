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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Gazze protestosu: "Soykırım bakanı"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, görevinin son dış politika konuşmasını yaparken "soykırım bakanı" ve "sizi affetmeyeceğiz" sloganlarıyla protesto edildi.

Hakan Çopur  | 14.01.2025 - Güncelleme : 14.01.2025
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Gazze protestosu: "Soykırım bakanı" Fotoğraf: Celal Güneş/AA

Washington

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Washington'da düşünce kuruluşu Atlantic Council'da katıldığı programda Biden yönetiminin 4 yıllık dış politikasını değerlendirdi.

Konuşması sırasında ayağa kalkarak Blinken'a seslenen gösterici, ABD'nin Gazze'de binlerce çocuğun ölümünden sorumlu olduğunu kaydederek, "soykırım bakanı" ve "sizi affetmeyeceğiz, bunları unutmayacağız" diye bağırdı.

Gösterici, Blinken'a, "Siz soykırım bakanısınız, elinizde binlerce çocuğun kanı var. Masum sivillerin ve çocukların kanı sizin elinizde. Bunu unutmayacağız." diye seslendi.

Güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılan göstericinin ardından kısa süre sonra ayağa kalkan bir başka gösterici de benzer şekilde Gazze'deki soykırıma desteği nedeniyle Blinken'a sert tepki gösterdi.


 

Blinken'a "savaş yanlısı bir suçlusunuz, bir canavarsınız" ve "soykırım bakanı" diye seslenen gösterici de güvenlik görevlileri tarafından salondan dışarı çıkarıldı.

Kısa süre sonra üçüncü bir gösterici de aynı şekilde Blinken'ı "soykırım bakanı" diye bağırarak protesto etti.

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