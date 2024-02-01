ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İngiltere Savunma Bakanı Shapps ile görüştü
Görüşmede ikili, Suriye-Ürdün sınırındaki Amerikan üssüne düzenlenen saldırıyı ele aldı ve Blinken, bu saldırının sorumlularından hesap soracaklarını vurguladı.
Ankara
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps ile görüşme gerçekleştirdi.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Blinken, Shapps ile başkent Washington'da bir araya geldi.
Görüşmede ikili, Suriye-Ürdün sınırındaki Amerikan üssüne düzenlenen saldırıyı ele aldı ve Blinken, bu saldırının sorumlularından hesap soracaklarını vurguladı.
İkili, Yemen'deki İran destekli Husilerin, Kızıldeniz'de gemilere yönelik saldırılarından sorumlu tutulmasına ilişkin uluslararası eylemleri de ele aldı.
Blinken ve Shapps ayrıca Ukrayna'ya yönelik askeri ve diğer yardımlara olan desteklerini yineledi.
ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne 28 Ocak'ta kamikaze insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda 3 ABD askeri ölmüş, 40'tan fazla asker de yaralanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.