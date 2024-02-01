Pentagon, Çin ordusu ile çalıştığını öne sürdüğü Çinli şirketlerin yeni listesini yayımladı
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Çin ordusuyla birlikte çalıştığı gerekçesiyle oluşturduğu listeyi 10'dan fazla yeni şirketi ekleyerek güncelledi.
Ankara
Pentagon'un internet sitesinden yayımlanan yeni listeye, çip üreticisi YMTC, yapay zeki şirketi Megvii, LİDAR üreticisi Hesai ve teknoloji şirketi NetPosa dahil 10'dan fazla yeni şirketin eklendiği görüldü.
Listede, ABD'de de faaliyet gösteren bu şirketlerin Çin ordusuyla birlikte hareket ettiği belirtildi.
ABD'de 2024 Savunma Yetkilendirme Yasası kapsamında belirlenen bu firmalarla, ABD Savunma Bakanlığının herhangi bir sözleşme imzalaması yasaklanıyor.
Amerikan basınında, ABD Hazine Bakanlığının bir sonraki aşamada yaptırım listesine alabileceği bu şirketlerin itibar kaybına uğrayabileceği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.