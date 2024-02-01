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Dünya

Pentagon, Çin ordusu ile çalıştığını öne sürdüğü Çinli şirketlerin yeni listesini yayımladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Çin ordusuyla birlikte çalıştığı gerekçesiyle oluşturduğu listeyi 10'dan fazla yeni şirketi ekleyerek güncelledi.

Dildar Baykan Atalay  | 01.02.2024 - Güncelleme : 01.02.2024
Pentagon, Çin ordusu ile çalıştığını öne sürdüğü Çinli şirketlerin yeni listesini yayımladı

Ankara

Pentagon'un internet sitesinden yayımlanan yeni listeye, çip üreticisi YMTC, yapay zeki şirketi Megvii, LİDAR üreticisi Hesai ve teknoloji şirketi NetPosa dahil 10'dan fazla yeni şirketin eklendiği görüldü.

Listede, ABD'de de faaliyet gösteren bu şirketlerin Çin ordusuyla birlikte hareket ettiği belirtildi.

ABD'de 2024 Savunma Yetkilendirme Yasası kapsamında belirlenen bu firmalarla, ABD Savunma Bakanlığının herhangi bir sözleşme imzalaması yasaklanıyor.

Amerikan basınında, ABD Hazine Bakanlığının bir sonraki aşamada yaptırım listesine alabileceği bu şirketlerin itibar kaybına uğrayabileceği kaydedildi.

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