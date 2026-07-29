ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), imalatı diğer ülkelerde yapılan insansı robotların, ulusal güvenlik riski listesine dahil edildiğini bildirdi.

ABD, diğer ülkelerde üretilen insansı robotları ulusal güvenlik riski ilan etti ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), imalatı diğer ülkelerde yapılan insansı robotların, ulusal güvenlik riski listesine dahil edildiğini bildirdi.

FCC'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD'ye ulusal güvenlik riski oluşturduğu saptanan iletişim ekipmanları listesi genişletildi.

ABD'de pazarlama ve satışına FCC tarafından onay verilmeyecek yabancı menşeli ürünler listesine, insansı ve dört ayaklı modelleri kapsayan gelişmiş robotik cihazlar ile şebekelere entegre çalışan güç invertörleri eklendi.

Beyaz Saray öncülüğünde toplanan uzman ekip, bu iki kategorideki cihazların, hangi ülkede üretildiğine bakılmaksızın "ABD'nin ulusal güvenliğine kabul edilemez riskler teşkil ettiğini" saptadı.