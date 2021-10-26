ABD’de alışveriş merkezinde silahlı saldırıda 2 kişi öldü
ABD’nin Idaho eyaletinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğü, biri polis 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
New York
Boise şehri emniyet müdürlüğünün düzenlediği basın toplantısında, eyaletin en büyük alışveriş merkezi olan Boise Towne Square’de yerel saatle 01.50’de silahlı bir kişinin etrafa ateş açarak 2 kişinin ölümüne, biri polis 4 kişinin yaralanmasına neden olduğu açıklandı.
Olayla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.