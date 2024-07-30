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Dünya

ABD'de 94 farklı bölgede çıkan orman yangınları sürüyor

ABD'nin batı eyaletlerinde 94 farklı bölgede etkili olan orman yangınında 843 bin hektardan fazla ormanlık alan kül oldu.

Sercan İrkin  | 30.07.2024 - Güncelleme : 30.07.2024
ABD'de 94 farklı bölgede çıkan orman yangınları sürüyor

İstanbul

Amerika’nın Sesi Radyosunun (VOA) haberine göre, Oregon, Washington, Nevada, Idaho, Utah ve California eyaletlerindeki 94 ormanda başlayan yangınlar sürüyor.

ABD'de 94 farklı bölgede etkili olan yangınlar, 843 bin hektardan fazla ormanlık alanın yanmasına neden oldu.

Oregon eyaletinin doğusundaki 117 bin hektarlık alanı kül eden "Durkee Yangını" için ulusal muhafızlar görevlendirilirken, yangının sadece yüzde 49'u kontrol altına alındı.

Utah eyaletinde ise 21 Temmuz'dan bu yana 88 yeni yangın başlarken, bunların yüzde 44'ü insan kaynaklı olarak kayıtlara geçti.

Beyaz Saray'ın X'teki hesabından yapılan açıklamada, ABD yönetiminin yangın söndürme çalışmaları için kaynaklarını seferber ettiği duyuruldu.

Yangınların yalnızca yüzde 12'si kontrol altına alındı

Çok sayıda yapıyı tahrip eden ve binlerce kişinin bölgeden tahliye edilmesine yol açan yangınların yalnızca yüzde 12'si kontrol altına alındı.

Ülke genelindeki yangınlarla mücadele kapsamında 27 binden fazla itfaiyeci ve destek personeli de görevlendirildi.

California eyaletinin kuzeyindeki Chico kenti yakınlarında etkili olan "Park Yangını" nedeniyle 370 bin dönümden fazla ormanlık alan kül olmuştu.

Park Yangını, "California eyaletindeki en büyük 6. yangın" olarak kayıtlara geçmişti.

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