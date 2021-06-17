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Dünya

ABD, Çin ile savaş simülasyonunda insansız roket sistemini test etti

ABD ordusu, HIMARS roket sistemlerinin insansız versiyonu olarak geliştirilmekte bulunan "Otonom Çoklu Alan Lançerleri (OÇAL) Sistemi"ni Pasifik bölgesinde Çin’e karşı muhtemel bir savaşın simülasyonu üzerinden test etti.

Kasım İleri   | 17.06.2021
ABD, Çin ile savaş simülasyonunda insansız roket sistemini test etti

Washington

ABD ile Çin arasındaki askeri ve jeopolitik rekabet giderek kızışırken ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığı, özellikle de Çin'e karşı geliştirildiği iddia edilen OÇAL sisteminin ilk testini Oklahoma’nın Fort Sill Askeri Üssü'nde gerçekleştirdi.

Kara Kuvvetlerinin paylaştığı görüntüde HIMARS roket sistemlerinin daha gelişmiş ve insansız versiyonu OÇAL sisteminin, bir HIMARS sistemi ile C-130 uçağıyla bölgeye indirilmesi yer alıyor.

Simülasyonda Pasifik bölgesinde bir ada olarak gösterilen alana indirildikten sonra HIMARS sistemi bölgedeki temsili düşman gemilerini, insansız roket fırlatma sistemi de menzili 500 kilometreyi aşan füzelerle bölgedeki adada kurulu hava savunma sistemlerini, kısa menzilli roketlerle de bölgedeki temsili düşman gemilerini hedef alıyor.

Yaklaşık 1,5 saat süren simülasyonda OÇAL sisteminin aynı zamanda ABD ordusunun uzun zamandır geliştirmekte olduğu hassas güdümlü füze mühimmatının kısa ve uzun menzilli versiyonlarını fırlatması dikkati çekti.

Tam olarak Çin’e karşı bir savaşın başlangıç anını temsil eden denemede simülasyondaki adalarda konuşlu silah sistemlerinin imhasından sonra roket sistemleri, yeniden kargo uçaklarına yüklenip bölgeden uzaklaştırılırken ABD savaş uçakları, bölgeye intikal ederek adaların tamamını ateş altına alıyor.

OÇAL sistemi, kurulum, hedef belirleme ve ateşlemeyi uzaktan kumanda ile gerçekleştiriyor. Bu teknolojinin ana amacının Çin ile çıkabilecek topyekun bir savaşın başlarında çatışma alanlarında mümkün olduğunca az sayıda ABD askerinin bulundurulması olduğu iddia ediliyor.

ABD, uzun süredir Pasifik bölgesindeki askeri varlığını artırırken Çin’in Güney Çin Denizi'nde ada inşa etmesinden ve bu adaları silahlandırmasından duyduğu rahatsızlığı açıkça belirtiyor.

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