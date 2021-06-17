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Dünya, Filistin Saldırı Altında

İsrail polisi aşırı sağcı Yahudilerin Hazreti Muhammed'e hakaretini protesto eden Filistinlilere müdahale etti

İsrail polisi, aşırı sağcı Yahudilerin Hazreti Muhammed'e hakaret etmesini protesto etmek için işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısında toplanmak isteyen Filistinlilere müdahalede bulundu.

Mustafa Deveci,Esat Fırat   | 17.06.2021
İsrail polisi aşırı sağcı Yahudilerin Hazreti Muhammed'e hakaretini protesto eden Filistinlilere müdahale etti

Kudüs

İsrail polisi, aşırı sağcı Yahudilerin Hazreti Muhammed'e hakaretini protesto eden Filistinlilere müdahale etti

İsrail polisi, aşırı sağcı Yahudilerin Hazreti Muhammed'e hakaret etmesini protesto etmek için işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısında toplanmak isteyen Filistinlilere müdahalede bulundu. Filistinli gençler, aşırı sağcı Yahudilerin Şam Kapısı’nda düzenlediği provokatif “Bayrak Yürüyüşü” esnasında Hazreti Muhammed’e hakaret etmesini protesto etmek amacıyla aynı yerde toplanmak istedi. İsrail polisi, Şam Kapısı’nda toplanmaya çalışan çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

Filistinli gençler, aşırı sağcı Yahudilerin Şam Kapısı’nda düzenlediği provokatif “Bayrak Yürüyüşü” esnasında Hazreti Muhammed’e hakaret etmesini protesto etmek amacıyla aynı yerde toplanmak istedi.

İsrail polisi, Şam Kapısı’nda toplanmaya çalışan gençlere plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırırken, toplumsal olaylara müdahale aracıyla (TOMA) tazyikli pis su sıktı.

İsrail polisi ayrıca bazı gençleri gözaltına alırken, Şam Kapısı’ndaki gerginlik devam ediyor.

Aşırı sağcı Yahudiler, 15 Haziran’da İsrail polisinin korumasında Şam Kapısı’nda “Bayrak Yürüyüşü” düzenlemiş, yürüyüş sırasında Hazreti Muhammed’e hakaretler etmişlerdi.

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