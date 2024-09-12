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Dünya

ABD bütçesi ağustosta 380 milyar dolar açık verdi

ABD'de federal hükümetin bütçe açığı, ağustosta 380 milyar dolarla beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 12.09.2024 - Güncelleme : 12.09.2024
ABD bütçesi ağustosta 380 milyar dolar açık verdi

New York

ABD Hazine Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2023'te başlayan ve 30 Eylül 2024'te sona erecek 2024 mali yılının ağustos ayında, federal hükümetin bütçe açığı 380 milyar dolar olarak hesaplandı.

Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında 89 milyar dolar bütçe fazlası vermişti. Böylece bütçe dengesi, geçen yılın aynı ayına kıyasla 469 milyar dolar azaldı. Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, bütçenin 286 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.

Hükümetin gelirleri, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8 artarak 307 milyar dolara, harcamaları da yüzde 254 artışla 687 milyar dolara çıktı.

Ülkede, 2024 mali yılının 11'inci ayı olan ağustos itibarıyla bütçe açığı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24 artarak 1 trilyon 897 milyar dolar oldu. Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde 1 trilyon 525 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın 11 ayındaki harcamalar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14 artışla 6 trilyon 288 milyar dolara çıkarken, gelirler yüzde 11 yükselerek 4 trilyon 391 milyar dolara ulaştı.

Öte yandan, ağustos ayı bütçe raporu, ABD Hazine Bakanlığının sitesindeki teknik bir sorun nedeniyle yayımlanması gereken saatten daha erken açıklandı.

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