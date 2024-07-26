Dolar
32.96
Euro
35.83
Altın
2,385.85
ETH/USDT
3,251.80
BTC/USDT
67,581.00
BIST 100
10,891.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesine geldi
logo
Dünya

AB, 7 üye ülkeye yönelik bütçe disiplin süreci başlattı

Avrupa Birliği (AB), yüksek bütçe açıkları nedeniyle Fransa, İtalya ve Belçika'nın da aralarında yer aldığı 7 üye ülkeye yönelik disiplin süreci başlattı.

Ata Ufuk Şeker  | 26.07.2024 - Güncelleme : 26.07.2024
AB, 7 üye ülkeye yönelik bütçe disiplin süreci başlattı

Brüksel

AB Konseyi, üye ülkelerin maliye politikalarının koordine edilmesini sağlamak için tasarlanmış kurallar bütünü olan İstikrar ve Büyüme Paktı kapsamında aşırı bütçe açığı bulunduğu belirlenen 7 üye ülkeye yönelik "aşırı açık prosedürü" başlatıldığını bildirdi.

Açıklamada, Belçika, Fransa, İtalya, Macaristan, Malta, Polonya ve Slovakya'da aşırı bütçe açıklarının varlığını tespit eden kararların Konseyde kabul edildiği belirtildi.

Bütün üye ülkelerin kamu bütçelerinde disiplin uygulaması ve aşırı açık vermekten kaçınması gerektiğine işaret edilen açıklamada, hedefin, kamu borcunu düşük seviyelerde tutmak ve yüksek borçları sürdürülebilir seviyelere indirmek olduğu vurgulandı.

Açıklamada, bütün üye ülkelerin AB antlaşmalarında belirlenen kriterler ve referans değerler temelinde bütçe disiplinine uymak zorunda olduğu, bütçe açıklarının GSYH'nin yüzde 3'ünü ve borçların da yüzde 60'ı aşmaması gerektiği ifade edildi.

AB mali kuralları, üye ülkelerin kamu açık ve borçlarını sınırlandırıyor.

Bu sınırlar aşıldığında uygulanacak tedbirlerin AB Komisyonuna bildirilmesi ve etkin mücadele yapılması gerekiyor ancak AB ülkelerinin önemli bir kısmı mali kurallara uymuyor.

Disiplin prosedürü ile aşırı açık veren ülkelerin maliye politikalarını sıkılaştırmaları amaçlanıyor.

Mali kurallara uymayan ülkeler, disiplin sürecinin sonunda para cezasına çarptırılabiliyor.

AB üyesi ülkeler 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle söz konusu kuralları askıya almış, uygulama Rusya-Ukrayna Savaşı, enerji ve enflasyon kriziyle devam etmişti.​​​​​​​

Geçen yıl İtalya yüzde 7,4, Macaristan yüzde 6,7, Romanya yüzde 6,6, Fransa yüzde 5,5, Polonya yüzde 5,1, Malta ve Slovakya yüzde 4,9, Belçika yüzde 4,4 bütçe açığı vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem
DMM, "Asos sahilinde Sahil Güvenlik ile mülteciler arasında çatışma çıktığı" iddialarını yalanladı
Kartal'da çatısında çökme meydana gelen bina boşaltıldı
"HIT-30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programı" tanıtıldı
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar Al Jazeera kanalıyla Filistin'e destek istedi

Benzer haberler

AB, 7 üye ülkeye yönelik bütçe disiplin süreci başlattı

AB, 7 üye ülkeye yönelik bütçe disiplin süreci başlattı

AB, Hollanda'nın tıbbi izotop üretimi için nükleer reaktör kurulumuna desteğini onayladı

Avrupa'da yabancıların önemli kısmı niteliklerinden düşük işlerde çalışıyor

Rusya, AB’nin dondurduğu varlık gelirlerinin Ukrayna’ya aktarılmasına yanıt verecek

Rusya, AB’nin dondurduğu varlık gelirlerinin Ukrayna’ya aktarılmasına yanıt verecek
Avrupa'da 1,5 milyondan fazla kişi sporda istihdam ediliyor

Avrupa'da 1,5 milyondan fazla kişi sporda istihdam ediliyor
AB, Ukrayna'ya dondurulan Rus varlıklarının gelirlerinden 1,5 milyar avro verdi

AB, Ukrayna'ya dondurulan Rus varlıklarının gelirlerinden 1,5 milyar avro verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet