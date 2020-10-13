Euro
9.31
Dolar
7.90
BIST 100
1,177.07
Altın
1,921.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenliyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin meclis grup toplantısında konuşuyor İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından sahte içki ürettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk ediliyor
logo
Dünya

ABD Bulgaristan'da 2 bin 500 daimi askeri personel bulunduracak

Bulgaristan ile ABD savunma bakanlıkları arasında imzalanan 10 yıllık Karşılıklı İşbirliği Yol Haritası'nda, Bulgaristan’da daimi olarak konuşlandırılabilecek Amerikan askeri personel sayısı 2 bin 500 olarak belirlendi.

Ihvan Radoykov   | 13.10.2020
ABD Bulgaristan'da 2 bin 500 daimi askeri personel bulunduracak

Sofya

Bulgaristan ile ABD savunma bakanlıkları arasında imzalanan 10 yıllık Karşılıklı İşbirliği Yol Haritası'nda, Bulgaristan’da daimi olarak konuşlandırılabilecek Amerikan askeri personel sayısı 2 bin 500 olarak belirlendi.

Bulgaristan Genelkurmay Başkanı Amiral Emil Eftimov, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov’un geçen hafta yaptığı Washington ziyareti sırasında ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile imzaladığı belgenin içeriği konusunda basını bilgilendirdi.

Eftimov, ABD’nin Bulgaristan’da sürekli olarak bulundurabileceği askeri personel sayısının 2 bin 500 olacağını açıkladı. Ülkedeki Amerikan askerlerin sayısında artış öngörülmediğine işaret eden Eftimov, bu askerlerin ABD'nin Bulgaristan’da kullandığı 4 askeri üste konuşlandırılacağını söyledi. Ülkede görev yapacak askerlerin sayısı, dönüşümleri sırasında 3 aylık sınırlı sürede 5 bine kadar yükselebilecek.

Amiral Eftimov, Bulgaristan Ulusal Televizyonuna (BNT) açıklamasında, "Novo Selo" kara kuvvetleri poligonu, "Bezmer" ve "Graf İgnatievo" hava üsleri ile "Aytos" askeri lojistik merkezinde görev yapacak Amerikan birliklerinin dönüşüm döngülerinin sıklaştırılmasının da öngörüldüğünü ifade etti.

ABD-Bulgaristan Askeri İşbirliği Yol Haritasına göre, Amerika, Bulgar ordusunun modernizasyon programına 16 milyon 400 bin dolarlık maddi destek verecek.

ABD’nin Bulgaristan’daki askeri temsili iki ülke arasında 2006 yılında ilk askeri iş birliği protokolünün imzalanmasıyla başlamıştı. İkili iş birliği kapsamında Bulgaristan ayrıca, ABD’den 8 F-16 Block 70 savaşı uçağı satın almıştı. Uçaklar 2024 yılında Bulgaristan’a teslim edilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Remdesivir' alan Kovid-19 hastalarının 'plasebo' alanlara kıyasla daha hızlı iyileştiği teyit edildi
İtalya'da hükümet Kovid-19'a yönelik yeni sıkı tedbirleri kabul etti
İran'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bini geçti
Kovid-19'u yenen doktor Songür: Kovid-19'u Allah düşmanıma bile yaşatmasın
AB ülkeleri seyahat kısıtlamalarında ortak kriterlerle hareket edecek

Benzer haberler

ABD Bulgaristan'da 2 bin 500 daimi askeri personel bulunduracak

ABD Bulgaristan'da 2 bin 500 daimi askeri personel bulunduracak

Çin Dışişleri Bakanı Wang ABD'nin Hint-Pasifik stratejisini 'güvenlik riski' olarak görüyor

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 219 bin 708'e yükseldi

Rusya’nın Kamışlı’da askeri nokta kurma girişimi, YPG/PKK sempatizanları tarafından engellendi

Rusya’nın Kamışlı’da askeri nokta kurma girişimi, YPG/PKK sempatizanları tarafından engellendi
Rusya 2 Bulgaristanlı diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Rusya 2 Bulgaristanlı diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti
ABD'de atlı polislerin kelepçeyle arkalarında yürüttüğü siyahiden 1 milyon dolarlık dava

ABD'de atlı polislerin kelepçeyle arkalarında yürüttüğü siyahiden 1 milyon dolarlık dava