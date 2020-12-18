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Dünya, Koronavirüs

ABD başkanlığına seçilen Biden, Pazartesi Kovid-19 aşısı olacak

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın pazartesi günü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olacağı bildirildi.

Betül Yürük   | 18.12.2020
ABD başkanlığına seçilen Biden, Pazartesi Kovid-19 aşısı olacak

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın Beyaz Saray Basın Sözcüsü olarak seçtiği Jen Psaki, düzenlediği basın toplantısında, Biden ve ABD başkan yardımcılığına seçilen Kamala Harris'in Kovid-19 aşısı olacaklarını duyurdu. 

Biden'ın pazartesi eşi Jill Biden ile kameralar önünde aşı yaptıracağını söyleyen Psaki, Harris'in ise Kovid-19 aşısını protokol gereği bir hafta sonra olacağını belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi de bugün Kovid-19 aşısı yaptırmıştı.


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