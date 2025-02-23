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Dünya

ABD Başkanı Trump'tan Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili değerlendirme

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konuştuğunu ve savaşın bitmesi gerektiğini söyledi.

Mücahit Oktay  | 23.02.2025 - Güncelleme : 23.02.2025
ABD Başkanı Trump'tan Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili değerlendirme

New York

Trump, başkent Washington'da düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı (CPAC) 2025 adlı etkinlikte, Cumhuriyetçi seçmene son bir aylık dönemde yaptığı faaliyetleri aktardı.

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşın sonlandırılması gerektiğini vurgulayan Trump, "Başkan Putin ile konuştum ve bence bu işin bitmesi gerekiyor, bitmeli." dedi.

Trump, yaklaşık 3 yıldır devam eden savaşta ABD'nin Ukrayna için 350 milyar dolar harcadığını belirttiği konuşmasında, eski ABD Başkanı Joe Biden'ı kastederek, "Çünkü aptal ve beceriksiz bir başkan ve yönetim vardı." ifadesini kullandı.

Ukrayna ile bir anlaşmaya "oldukça yakın" olduklarını ve şimdiye kadar yaşananların "korkunç bir durum" olduğunu söyleyen Trump, Kiev yönetiminden ABD'nin isteklerini sıraladı.

Donald Trump, "Kıymetli mineralleri ve petrol istiyoruz, bulabildiğimiz her şeyi." sözlerini ekledi.

Trump'ın konuşması, Başkan Yardımcısı JD Vance, Başsavcı Pam Bondi, Sınır Muhafızı Tom Homan, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ile birçok yerli ve yabancı üst düzey misafirin katılımıyla gerçekleşti.

Bazı ABD medyasını hedef aldı

Başkan Donald Trump, Macaristan, İngiltere, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerden uluslararası heyetlerin katıldığı CPAC konferansında, ikinci başkanlık döneminin ilk ayında aldığı kararları savunurken, bazı ABD medyasını da isim vererek eleştirdi.

Trump, yalan haber yapmakla suçladığı MSNBC’ye "Demokrasi için bir tehdit", CNN’e "zavallı" derken, New York Times ve Washington Post gazetelerini artık kimsenin okumadığını iddia etti.

Söz konusu medya organlarını yalan haber yapmakla suçlayan Trump, "Gerçekten öz güvenlerini kaybettiler. Demokrasiye tehdit oluşturan bu MSNBC'yi izliyorum. Aslında, buz gibi soğuklar, kekeliyorlar. Hepsi zihinsel olarak mahvolmuş durumda. Reytinglerinin nasıl düştüğünü bilmiyorlar." ifadelerine yer verdi.

ABD'nin dış yardımlarının koordine edildiği USAID kurumunun "sol eğilimli dolandırıcılar" tarafından yönetildiğini söyleyen ABD Başkanı, bu kurumu sonlandırdıklarını ve binasının da Gümrük ve Sınır Devriyesine devredildiğini belirtti.

Trump ayrıca, bazı kararları aldığı için üzerine çok fazla eleştiri çektiğini belirterek, cinsiyet değiştirenlerin kadınlarla birlikte spor müsabakalarına katıldıklarını görmenin "hoş olmadığını" söyledi.

ABD Başkanı Trump, 2016'dan beri her yıl katıldığı CPAC konferansındaki konuşmasında, eski başkan Joe Biden'ı hedef alırken, son seçimlerde Demokrat rakiplerine karşı büyük bir üstünlük sağladığını hatırlattı.

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