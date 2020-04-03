Euro
7.21
Dolar
6.63
BIST 100
89,510.88
Altın
1,610.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Başkanı Trump'ın ikinci virüs testi de 'negatif' çıktı

ABD Başkanı Trump, ilk virüs testini 14 Mart'ta yaptırmış ve sonucu "negatif" çıkmıştı.

Dildar Baykan   | 03.04.2020
ABD Başkanı Trump'ın ikinci virüs testi de 'negatif' çıktı

Washington


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci kez yaptırdığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin de "negatif" çıktığı bildirildi.

Beyaz Saray Başhekimi Sean P. Conley, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın bu sabah Kovid-19 testi yaptırdığını belirtti.

Trump'ın sağlıklı olduğunu ve herhangi bir hastalık belirtisi göstermediğini ifade eden Conley, testin 15 dakikada sonuçlandığını kaydetti.

Conley, "Başkan Trump'ın test sonucu negatif çıkmıştır." ifadesini kullandı.

Trump, ilk olarak 14 Mart'ta bir virüs testi yaptırmış ve onun da sonucu "negatif" çıkmıştı.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ABD'de şimdiye kadar 217 bin 262 kişi hastalığa yakalandı, 5 bin 151 kişi ise hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da polis, Kovid-19 gerçeklerinin saklandığını iddia eden doktoru gözaltına aldı
Arap ülkelerindeki can kaybı ve vaka sayıları artıyor
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 299'a ulaştı
Drogba'dan 'aşı' tepkisi: Afrika bir test laboratuvarı değildir
Tedarik zincirinde yer alanlara şehirler arası seyahatte 'sağlık kontrolü' şartıyla kolaylık sağlanacak

Benzer haberler

ABD Başkanı Trump'ın ikinci virüs testi de 'negatif' çıktı

ABD Başkanı Trump'ın ikinci virüs testi de 'negatif' çıktı

Çavuşoğlu, Washington Times'taki makalesinde çatışmalar için diyalog çağrısı yaptı

Trump, 6 firmanın solunum cihazı üretmesinin önünün açılması için talimat verdi

İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 6 bin 857'ye yükseldi

İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 6 bin 857'ye yükseldi
Boeing Kovid-19 nedeniyle gönüllü işten çıkarma yapacak

Boeing Kovid-19 nedeniyle gönüllü işten çıkarma yapacak

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat