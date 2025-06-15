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Dünya

ABD Başkanı Trump: Yakında İsrail ve İran arasında da barış olacak

ABD Başkanı Donald Trump, yakında İsrail ve İran arasında barış olacağını, şu anda birçok görüşme ve toplantı yapıldığını belirterek, “Çok şey yapıyorum ve hiçbir şey için takdir görmüyorum.” ifadesini kullandı.

Islam Doğru, Enes Canlı  | 15.06.2025 - Güncelleme : 15.06.2025
ABD Başkanı Trump: Yakında İsrail ve İran arasında da barış olacak

New York/Kudüs

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

“İran ve İsrail bir anlaşma yapmalı ve yapacaklar, tıpkı Hindistan ve Pakistan'ı anlaşmaya ikna ettiğim gibi.” ifadelerini kullanan Trump, kendisinin durdurduğunu savunduğu Sırbistan ile Kosova arasındaki savaş ihtimalini de örnek olarak gösterdi.

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Trump, ayrıca Mısır ve Etiyopya arasındaki gerginliğe kendisinin müdahil olması neticesinde barış geldiğini öne sürerek, “Aynı şekilde, İsrail ve İran arasında da yakında barış olacak. Şu anda birçok görüşme ve toplantı yapılıyor. Çok şey yapıyorum ve hiçbir şey için takdir görmüyorum, ama sorun değil, insanlar anlıyor.” ifadelerini paylaştı.

İsrail-İran çatışması için "müdahil olmamız mümkün" mesajı

Trump, İsrail-İran çatışması hakkında ABC News’e de açıklama yaptı.

ABC News’ten Rachel Scott’a konuşan Trump, İsrail-İran çatışması için şu an ABD’nin müdahil olmadığını belirterek "Ancak müdahil olmamız mümkün." dedi.

Trump, ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çatışmada arabulucu olmasına "açık" olduğunu vurgulayarak, "O hazır. Beni aradı. Uzun uzun konuştuk." ifadesini kullandı.

Trump'ın "barış" mesajına rağmen İsrailli yetkiliden "durmamız için baskı yok" açıklaması

Öte yandan, Yediot Ahranot gazetesine konuşan adı verilmeyen İsrailli bir yetkili, Trump'ın açıklaması üzerine, perde arkasında arabuluculuğun başlaması için hazırlıkların olduğunu ancak ortada somut bir teklif bulunmadığını ifade etti.

İsrail'e durması için "ciddi bir baskı olmadığını" paylaşan İsrailli yetkili, "daha çok sürprizler bulunduğunu ve büyük kararlılığa sahip olduklarını" ileri sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, yakında İsrail ve İran arasında barış olacağını, şu anda birçok görüşme ve toplantı yapıldığını belirterek, “Çok şey yapıyorum ve hiçbir şey için takdir görmüyorum.” ifadesini kullanmıştı.


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