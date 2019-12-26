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Dünya

ABD Başkanı Trump: Türkiye İdlib'deki katliamı durdurmak için çalışıyor

ABD Başkanı Trump, "Rusya, Suriye ve İran, İdlib'de binlerce masum insanı öldürüyor veya öldürmek üzere, bunu yapmayın. Türkiye katliamı durdurmak için çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dildar Baykan   | 26.12.2019
ABD Başkanı Trump: Türkiye İdlib'deki katliamı durdurmak için çalışıyor

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye, Rusya ve İran'a İdlib'deki saldırılarını durdurma çağrısı yaparak, "Türkiye, katliamı durdurmak için çalışıyor." ifadelerini kullandı. 

Trump, resmi Twitter hesabı üzerinden, Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'deki saldırılarına yönelik açıklamada bulundu. 

ABD Başkanı Trump, "Rusya, Suriye ve İran, İdlib'de binlerce masum insanı öldürüyor veya öldürmek üzere, bunu yapmayın. Türkiye, katliamı durdurmak için çalışıyor." değerlendirmesini yaptı.


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