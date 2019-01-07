ABD Başkanı Trump, Amerikan birliklerinin Suriye'den çekilmesi konusunda kararlı olduğunu ancak çekilme işleminin kısa zamanda yapılacağına dair bir şey söylemediğini ifade etti.

WASHINGTON

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere, ABD'nin Suriye'den çekilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkanlık koltuğuna oturduğu zamanlarda, Suriye ve Irak'ın büyük bir bölümünün DEAŞ'ın kontrolü altında olduğunu ancak kendi döneminde DEAŞ'ın Irak'tan tamamen silindiğini, Suriye'de ise az sayıda kaldığını hatırlatan Trump, "Artık Suriye'den çekiliyoruz ama hiçbir zaman çok hızlı bir şekilde çekileceğimizi söylemedim." dedi.

"Bölge ülkelerinin artık DEAŞ ile savaşması gerekiyor"

Öte yandan Trump, artık bölge ülkelerinin DEAŞ ile savaşması gerektiğini belirterek, "Rusya ve İran DEAŞ'tan bizim nefret ettiğimizden daha fazla nefret ediyor. Türkiye, belki bizim kadar olmasa da DEAŞ'tan nefret ediyor. Tüm bu ülkeler DEAŞ'tan nefret ediyor. Bizim yaptığımız gibi, biraz da onlar kendi mahallelerinde savaşabilirler." ifadelerini kullandı.

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ise İsrail'de, ABD'nin Suriye'den çekilmesi konusunda gazetecilere açıklama yapmış, terör örgütü YPG/PKK’yı kastederek, Amerika’nın Suriye’den çekilmesinin Türkiye’nin "Kürt savaşçıların" güvenliğini garanti etmesi ve DEAŞ'ın yenilmesi koşuluna bağlı olduğunu söylemişti.

Trump'tan Kuzey Kore değerlendirmesi

Trump, Kuzey Kore ile yürütülen görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, "çıkmaza girdiği" iddia edilen görüşmelerin, aksine "çok iyi" olduğunu dile getirerek "Baksanıza roketler yok, hiçbir şey yok. Gayet iyi gidiyoruz." ifadesini kullandı.

Buna rağmen, Kuzey Kore'ye karşı uygulanan yaptırımların "tam güç ve etkinlikte" devam edeceğini kaydeden Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı ikinci zirve için de yer bakıldığını açıkladı.

Trump, geçen hafta Kim'den bir mektup aldığını ve yakın zamanda kendisiyle görüşeceğini açıklamış, kendisinin çabaları ve Kim ile görüşmeleri olmasaydı Asya'da büyük bir savaşın patlak vermiş olabileceğini iddia etmişti.

Trump, haziranda Singapur'da Kim ile bir araya gelmişti.

Muhabir: Safvan Allahverdi