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Dünya

ABD Başkanı Trump: Mantıklı olan, Kanada'nın 51. eyaletimiz olması

ABD Başkanı Donald Trump, "Kanada'yı yılda 200 milyar dolardan fazla sübvanse ediyoruz. Neden? Bu böyle devam edemez. Mantıklı olan tek şey, Kanada'nın 51. eyaletimiz olmasıdır." dedi.

Hakan Çopur  | 11.03.2025 - Güncelleme : 11.03.2025
ABD Başkanı Trump: Mantıklı olan, Kanada'nın 51. eyaletimiz olması

Washington DC

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'ya ilave gümrük vergileri koyacakları "tehdidini" yineleyerek, "Kanada'yı yılda 200 milyar dolardan fazla sübvanse ediyoruz. Neden? Bu böyle devam edemez. Mantıklı olan tek şey, Kanada'nın 51. eyaletimiz olmasıdır." dedi.

Trump, Kanada'nın Ontario eyaletinin ABD'ye satılan elektriğe yüzde 25 gümrük vergisi koyacağı açıklamasına Truth Social hesabından karşılık verdi.

Kanada'nın söz konusu kararına sert tepki gösteren Trump, Kanada'dan ABD'ye gelen tüm çelik ve alüminyum ürünlerine yüzde 25 daha gümrük vergisi ekleyerek toplamda oranı yüzde 50'ye çıkaracaklarını açıkladı.

Trump ayrıca, Kanada'nın çeşitli ABD süt ürünlerine uyguladığı yüzde 250 ila yüzde 390 oranındaki çiftçi gümrük vergisini de derhal kaldırması gerektiğini kaydetti.

Ontario'nun ABD'ye satılan elektriğe koyacağı gümrük vergisinin yarattığı zorluğa işaret eden Trump, "Kısa bir süre içinde söz konusu bölgede elektrik konusunda Ulusal Acil Durum ilan edeceğim. Bu, ABD'nin Kanada'dan gelen bu kötü niyetli tehdidi hafifletmek için yapılması gerekenleri hızla yapmasını sağlayacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Trump, "Kanada'yı yılda 200 milyar dolardan fazla sübvanse ediyoruz. Neden? Bu böyle devam edemez. Mantıklı olan tek şey Kanada'nın 51. eyaletimiz olmasıdır." ifadesini kullandı.

Kanada'nın ABD'ye katılması halinde tüm gümrük vergilerinden kurtulacağını, askeri açıdan daha güvende olacağını ve artık sınır sorununun kalmayacağını savunan Trump, "Dünyanın en büyük ve en güçlü ulusu her zamankinden daha büyük ve güçlü olacak; Kanada da bunun büyük bir parçası olacak." yorumunda bulundu.

Kanada'nın ABD'ye uyguladığı diğer gümrük vergilerini de kaldırması gerektiğini savunan Trump, "Aksi durumda, 2 Nisan'da ABD'ye gelen otomobillere uygulanan gümrük vergilerini önemli ölçüde artırıp Kanada'daki otomobil üretimini kalıcı olarak durduracağım." değerlendirmesini yaptı.

ABD ile Kanada arasındaki gümrük vergisi gerilimi

ABD'nin Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yönelik ek yüzde 25 gümrük vergisi 4 Mart'ta başlamıştı.

Trump, daha sonra söz konusu ülkelere "ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA)" kapsamına giren ürünler için 2 Nisan'a kadar gümrük tarifesi uygulamayacaklarını açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump, ülkenin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik ek tarifelerin de 12 Mart'ta yürürlüğe gireceğini bildirmişti.

Kanada'nın en kalabalık eyaleti Ontario'nun Başbakanı Doug Ford, dün, Washington yönetiminin gümrük vergilerine karşılık ABD eyaletlerine sağladıkları elektriğe yüzde 25 oranında ek ücret yapacaklarını bildirmişti.

Ford, gerekirse bu oranı artırmaktan çekinmeyeceğinin altını çizerek, "ABD bunu tırmandırırsa, elektriği tamamen kesmekte tereddüt etmeyeceğim. Amerikan halkı için çok üzülüyorum çünkü bu ticaret savaşını başlatan onlar değil. Sorumlu olan tek bir kişi var, o da Başkan Trump." demişti.

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