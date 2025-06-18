ABD Başkanı Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu telefonda görüştü
ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında kritik bir telefon görüşmesinin gerçekleştiği bildirildi.
Amman/Washington
Bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump ile Netanyahu'nun telefon görüşmesi yaptığını teyit etti ancak görüşmenin detayına girmedi.
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İsrail’in İran’a düzenlediği saldırıya ABD’nin katılıp katılmayacağına dair soruların gündeme geldiği görüşmeyle ilgili İsrail ve ABD tarafından henüz somut bir açıklama yapılmadı.
Öte yandan, yerel saatle öğleden sonra Durum Odası'nda ulusal güvenlik ekibini toplayan Trump'ın, İsrail-İran gerilimine ilişkin bu akşam bir açıklama yapıp yapmayacağına ilişkin de Beyaz Saray'dan bir açıklama yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.