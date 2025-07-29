Dolar
40.57
Euro
46.85
Altın
3,325.88
ETH/USDT
3,755.70
BTC/USDT
117,400.00
BIST 100
10,487.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Çekmeköy'de bir fabrikada çıkan yangına ekipler müdahale ediyor Çekmeköy'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor
logo
Dünya

ABD Başkanı Trump, "Gazze'deki çocukların açlık çektiğini" belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki çocukların açlık çektiğini ve bunu tüm dünyanın gördüğünü ancak kurulması planlanan gıda dağıtım noktalarının İsrail'in kontrolünde olacağını söyledi.

Hakan Çopur  | 29.07.2025 - Güncelleme : 29.07.2025
ABD Başkanı Trump, "Gazze'deki çocukların açlık çektiğini" belirtti Fotoğraf: Celal Güneş/AA

Washington

ABD Başkanı Trump, İskoçya ziyaretinin ardından Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Trump, eşi Melania Trump'ın Gazze'de ölen çocukların fotoğraflarını görüp görmediğiyle ilgili soruya, "O da bunun korkunç olduğunu düşünüyor. Sizin gördüğünüz, hepimizin gördüğü resimleri o da görüyor. Eğer biri deli değilse, çocukları gördüğünde bunun korkunç olduğunu söylemekten başka bir şey yapamaz. Onlar açlık çeken çocuklar." yanıtını verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gazze'deki annelerin çok zor durumda olduğunu da dile getiren Trump, "(Gazze'deki) Annelerini görüyorsunuz. Çocuklarını çok seviyorlar ama yapabilecekleri hiçbir şey yok gibi görünüyor. Onlara yiyecek bulmak zorundalar." diye konuştu.

Gıda yardımlarını İsrail dağıtacak

Gazze'de açlık sorununun yaşandığını kabul eden Trump, bununla beraber, Gazze'ye gönderilecek yardımların İsrail'in kontrolünde dağıtılacağını belirtti.

Gazze'ye gıda yardımı için 60 milyon dolar göndereceklerini aktaran Trump, burada gıda yardımlarının dağıtılması için yeni merkezlerin kurulacağını kaydetti.

Trump, "İsrail, bu gıda merkezlerine bakıyor, biz onların bu işi iyi yapabileceklerini düşünüyoruz. Onlar da bunu yapmak istiyor, gıda merkezlerini izlemek ve yönetmek istiyorlar." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin Filistin'i tanıma kararı

Diğer yandan Trump, İngiltere'nin Filistin'i tanıma yönünde attığı adımın sorulması üzerine, "Bunu onlarla hiç tartışmadık. Şaşırtıcı bir şekilde, bu konu hiç tartışılmadı. Biz bunu hiç tartışmadık ve bu konuda bir görüşümüz yok." yorumunu yaptı.

Fransa ile İngiltere'nin aldığı kararların bu ülkeleri bağladığını dile getiren Trump, bu kararlara katılmadığını vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul polisinden helikopter destekli "huzur" uygulaması
Çekmeköy'de sünger fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Termometreler 43 ilde 40 dereceyi aştı
Dışişleri Bakanı Fidan, Libya Sayıştay Başkanı Şakşak'ı kabul etti
Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı ile deprem bölgeleri için hibe anlaşması imzalandı

Benzer haberler

ABD Başkanı Trump, "Gazze'deki çocukların açlık çektiğini" belirtti

ABD Başkanı Trump, "Gazze'deki çocukların açlık çektiğini" belirtti

Alman insan hakları örgütleri ve uzmanları: İsrail Gazze'de soykırım yapıyor

Girit'e gelen İsrailli turistler, İsrail saldırılarının protesto edildiği eylemle karşılandı

ABD Başkanı Trump, yıl sonuna kadar Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşebileceğini söyledi

ABD Başkanı Trump, yıl sonuna kadar Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşebileceğini söyledi
Trump'tan Ukrayna ile anlaşması için Rusya'ya 10 gün süre

Trump'tan Ukrayna ile anlaşması için Rusya'ya 10 gün süre
İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, Netanyahu'nun iki devletli çözümü reddetmesinin yanlış olduğunu söyledi

İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, Netanyahu'nun iki devletli çözümü reddetmesinin yanlış olduğunu söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet