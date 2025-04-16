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Dünya

ABD Başkanı Trump, Çin'in Boeing anlaşmasından geri çekildiğini belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in büyük bir Boeing anlaşmasından "geri çekildiğini ve uçakları teslim almayacağını" bildirdi.

Dilara Karataş  | 16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
ABD Başkanı Trump, Çin'in Boeing anlaşmasından geri çekildiğini belirtti

Ankara

Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

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Çin ile "ticaret savaşında" ABD'li çiftçilerin ön sıralarda yer aldığını belirten Trump, Çin'in ülkedeki çiftçilere "acımasız" olduğunu savundu.

Trump, "İlginçtir ki (Çin) büyük bir Boeing anlaşmasından geri çekildiler, tamamen taahhüt edilen uçakları teslim almayacaklarını söylediler." ifadesini kullandı.

ABD ile arasındaki tarife gerilimi süren Çin'in ülkedeki hava yolu şirketlerine Boeing jetlerinin alınmaması talimatı verdiğine yönelik haberler sonrası Boeing hisseleri yüzde 2,36 değer kaybetmişti.

ABD ile Çin arasında ticaret restleşmesi

Çin, ABD'nin tarife artışlarına tepki veren ilk ülke olmuş ve aynı oranda karşılık vermişti. İki ülke arasında tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e, Çin de ABD'ye yüzde 125'e kadar çıkarmıştı.

Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği karşılıklı tarifeleri 90 gün ertelerken Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.

Trump, daha sonra akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, sabit disk, bilgisayar işlemcisi ve çipler gibi bazı teknoloji ürünlerinin ek vergilerden muaf tutulacağını bildirmişti.


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