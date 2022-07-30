Dolar
17.92
Euro
18.35
Altın
1,766.13
ETH/USDT
1,697.00
BTC/USDT
24,058.00
BIST 100
2,592.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Taraftarlar, Süper Kupa karşılaşmasını kurulan dev ekranlardan izliyor Taraftarlar, Süper Kupa karşılaşmasını kurulan dev ekranlardan izliyor
logo
Dünya

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kovid-19 testi tekrar 'pozitif' çıktı

ABD Başkanı Joe Biden'ın daha önce negatif çıkan Kovid-19 testinin bugün yeniden "pozitif"e döndüğü ve karantinasının süreceği bildirildi.

Dildar Baykan Atalay   | 30.07.2022
ABD Başkanı Joe Biden'ın Kovid-19 testi tekrar 'pozitif' çıktı

Washington DC

Doktor Kevin O'Connor'ın Biden'ın sağlık durumu konusunda Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'ye gönderdiği mektup kamuoyuyla paylaşıldı.

Kovid-19 tedavisinde Paxlovid isimli ilacı kullanan hastaların küçük bir kısmında testlerin tekrar pozitife dönme durumu olduğuna işaret eden O'Connor bu kapsamda Biden'a da sık sık test yaptıklarını aktardı.

Biden'ın salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri yaptırdığı test sonuçlarının da "negatif" çıktığını belirten O'Connor, "Cumartesi sabahı yapılan antijen testinde Biden'ın tekrar pozitife döndüğü görüldü." ifadesini kullandı.

O'Connor, ilaç tedavisine gerek görülmediğine işaret ederek, durumu iyi olan Biden'ın tekrar karantinaya girdiğini aktardı.

Biden'ın Kovid-19 testi ilk olarak, 22 Temmuz'da pozitif çıkmıştı. 27 Temmuz Çarşamba işinin başına dönen Biden'ın çarşambadan itibaren katıldığı toplantılarda maske takmaması, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) rehberine uygun olmadığı gerekçesiyle eleştirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da çay davetinde bulunan aileyi ziyaret etti
'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' Kocaeli'de başladı
Barış Pınarı bölgesinde 13 terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da fındık bahçesinde vatandaşlarla bir araya geldi
'Eyyam-ı bahur' sıcakları bunalttı

Benzer haberler

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kovid-19 testi tekrar 'pozitif' çıktı

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kovid-19 testi tekrar 'pozitif' çıktı

Kuzey Kore'de mayıstan bu yana ilk kez Kovid-19 vakasına rastlanmadı

İHH'den 3 milyon Yemenliye yardım

Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı

Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı
KDK'den filyasyon ekibinde çalışana fazla mesai ücreti ödenmesi kararı

KDK'den filyasyon ekibinde çalışana fazla mesai ücreti ödenmesi kararı
Hollanda'da 12 yaşın üzerindeki herkese 'hatırlatma dozu' yapılacak

Hollanda'da 12 yaşın üzerindeki herkese 'hatırlatma dozu' yapılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet