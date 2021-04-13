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Dünya

ABD Başkanı Joe Biden tüm Müslümanların ramazanını tebrik etti

ABD Başkanı Biden, "Müslümanlar hala zorbalığın, bağnazlığın ve nefret suçlarının hedefi oluyor. Bu önyargı ve bu saldırılar yanlış. Bunlar kabul edilemez. Bunlar durmalı." dedi.

Dildar Baykan   | 13.04.2021
ABD Başkanı Joe Biden tüm Müslümanların ramazanını tebrik etti

Washington

ABD Başkanı Joe Biden, Müslümanlara karşı ön yargı ve saldırıların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Çin'deki Uygurlar, Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlar ve tüm dünyadaki Müslüman toplumlar da dahil insan haklarını savunmaya devam edeceğim." açıklamasında bulundu.

Biden, Ramazan ayının başlaması münasebetiyle yaptığı yazılı açıklamada, "Eşim Jill ve ben, ABD'deki ve tüm dünyadaki Müslüman toplumlara en içten tebriklerimizi ve dileklerimi gönderiyoruz. Hayırlı Ramazanlar." ifadesini kullandı.

Bu yılın pandemi nedeniyle zor olduğunu ve insanların bir araya gelerek bu ayı kutlayamayıp sevdikleriyle iftar sofralarına oturamadığını belirten Biden, "Ancak Müslümanlar, yeni umutlarla aydınlanma ayına başlıyor." değerlendirmesini yaptı.

Biden, Müslüman Amerikalıların ülkenin kurulduğu günden bu yana ülkeyi zenginleştirdiklerine dikkati çekerek, "Müslümanlar, aşı geliştirmesinde başrol oynayarak ve ön saflarda yer alan sağlık çalışanları olarak Kovid-19 ile mücadelemizi yönlendirdi." değerlendirmesinde bulundu.

"Amerika'da hiç kimse inancını korku içinde yaşamamalı"

Müslümanların, girişimcilik, ilk müdahale ekibi, eğitim ve kamu hizmeti gibi alanlarda önemli rollerde olduğuna işaret eden Biden, şöyle devam etti:

"Ancak Müslümanlar hala zorbalığın, bağnazlığın ve nefret suçlarının hedefi oluyor. Bu önyargı ve bu saldırılar yanlış. Bunlar kabul edilemez. Bunlar durmalı. Amerika'da hiç kimse inancını korku içinde yaşamamalı."

Biden, göreve geldiği ilk günde bazı Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasağını bitirmekten gurur duyduğunu vurgulayarak, "Çin'deki Uygurlar, Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlar ve tüm dünyadaki Müslüman toplumlar da dahil insan haklarını savunmaya devam edeceğim." ifadesini kullandı.

Önlerinde umut dolu günler olduğunu belirten Biden, Kur'an-ı Kerim'den "Allah göklerin ve yerin nurudur." ayetini aktardı.

Bu yıl Beyaz Saray'daki bayram kutlamasının sanal ortamda gerçekleşeceğini bildiren Biden, eşi Jill ile geleneksel Beyaz Saray Bayram Kutlaması'nı gelecek yıl yüz yüze yapmayı dört gözle beklediklerini bildirdi.

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