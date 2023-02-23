Dolar
18.87
Euro
20.00
Altın
1,820.02
ETH/USDT
1,650.00
BTC/USDT
23,901.00
BIST 100
5,086.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Başkanı Biden, Rusya'nın nükleer silah kullanacağını düşünmediğini söyledi

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'nı (START) askıya almasından, nükleer silah kullanmayı düşündükleri çıkarımını yapmadığını söyledi.

Tuğçenur Akgün   | 23.02.2023
ABD Başkanı Biden, Rusya'nın nükleer silah kullanacağını düşünmediğini söyledi

New York

ABC News televizyonuna verdiği röportajda Biden, Rusya'nın Yeni START'ı askıya almasıyla ilgili konuştu.

Bu kararın "büyük bir hata" olduğunu ve sorumlu bir davranış olmadığını kaydeden Biden, "Ancak bundan, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in) nükleer silah veya buna benzer bir şey kullanmayı düşündüğü sonucunu çıkarmıyorum." dedi.

Biden, bu sorunu çözebileceklerinden emin olduğunu belirterek, silahların kontrolü anlaşmalarının her iki tarafın ve dünyanın da çıkarına olduğunu söyledi.

Rusya'nın bu konudaki tutumunda bir değişiklik olduğuna ilişkin belirti bulunmadığını dile getiren Biden, "Bunun, bir şekilde yeni nükleer silahlar, uluslararası kıtasal balistik füzeler kullanmayı düşündükleri anlamına geldiği fikrini destekleyen hiçbir kanıt yok." ifadesini kullandı.

Biden'ın röportajının tamamı yarın yayımlanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'ın Defne ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem
Hatay'da çevre temizliği ve şebeke suyu temini çalışmaları devam ediyor
YSK'den Elazığ Güneykent Mahallesi muhtarlık seçimleriyle ilgili karar
Niğde Belediyesi, Adıyaman'da mobil ünitelerle depremzedelerin yaralarını sarıyor
Küçükçekmece'de riskli bulunan 48 yıllık sitede yıkım başladı

Benzer haberler

ABD Başkanı Biden, Rusya'nın nükleer silah kullanacağını düşünmediğini söyledi

ABD Başkanı Biden, Rusya'nın nükleer silah kullanacağını düşünmediğini söyledi

Rusya ve Kırım'ı birbirine bağlayan Kerç Köprüsü tamirat sonrası çift yönlü araç trafiğine açıldı

Ukrayna'da bazı insanlar savaş nedeniyle bir yıldır metro istasyonlarında yaşıyor

ABD ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2,7 büyüdü

ABD ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2,7 büyüdü
ABD Hazine Bakanı Yellen, G20'de Rusya'ya yaptırımları artıracaklarını açıkladı

ABD Hazine Bakanı Yellen, G20'de Rusya'ya yaptırımları artıracaklarını açıkladı
Ukrayna Savaşı, Çin ile Rusya'nın Batı'ya karşı saflarını sıklaştırdı

Ukrayna Savaşı, Çin ile Rusya'nın Batı'ya karşı saflarını sıklaştırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet