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Dünya

ABD Başkanı Biden: Rusya, hapis cezası verilen Gerşkoviç'i Amerikalı olduğu için hedef aldı

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'da "casusluk" suçlamasıyla 16 yıl hapis cezasına çarptırılan Wall Street Journal (WSJ) muhabiri Evan Gerşkoviç'in "ABD vatandaşı ve gazeteci" olduğu için hedef alındığını öne sürdü.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 19.07.2024 - Güncelleme : 19.07.2024
ABD Başkanı Biden: Rusya, hapis cezası verilen Gerşkoviç'i Amerikalı olduğu için hedef aldı

İstanbul

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden, "Evan Gerşkoviç'in serbest bırakılması için yoğun çaba sarf ediyoruz ve bunu sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Biden, "Evan Gerşkoviç, hiçbir suç işlememesine rağmen 16 yıl hapis cezası aldı. Gazeteci ve Amerikalı olduğu için Rus hükümeti tarafından hedef alındı." değerlendirmesinde bulundu.

Gerşkoviç ve yine Rusya'da tutuklu bulunan eski deniz piyadesi Paul Whelan gibi "haksız yere alıkonulan" ABD'lilerin ülkelerine dönmelerini sağlamanın öncelikleri olduğunu belirten Biden, "Evan, çektiği çileye olağanüstü bir güçle dayandı. (Biden'ın eşi) Jill ve ben, Evan ve ailesine dua ediyoruz." ifadesinde bulundu.

WSJ gazetesinin Moskova bürosunda muhabir olarak çalışan Evan Gerşkoviç, 29 Mart 2023'te Rusya Federasyonu'nun Ural Bölgesi'ndeki Yekaterinburg kentinde casusluk yaptığı şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

Rusya'da Sverdlovsk Bölge Mahkemesi bugün, "casusluktan suçlu bulduğu" ABD vatandaşı Gerşkoviç'i 16 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Öte yandan, ABD'li asker emeklisi Paul Whelan (52) bir arkadaşının düğün töreni için gittiği Rusya'da 2018'den bu yana aynı gerekçeyle tutuklu bulunuyor.

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