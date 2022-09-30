Dolar
18.48
Euro
18.13
Altın
1,661.51
ETH/USDT
1,329.00
BTC/USDT
19,400.00
BIST 100
3,179.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD Başkanı Biden: NATO müttefiklerinin her karış toprağını savunmaya hazırız

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna topraklarından yaptığı yeni ilhaklar konusunda Rusya'yı eleştirerek NATO müttefiklerinin her karış toprağını savunmaya hazır olduklarını söyledi.

İslam Doğru   | 30.09.2022
ABD Başkanı Biden: NATO müttefiklerinin her karış toprağını savunmaya hazırız

New York

Beyaz Saray’da basının karşısına çıkan Biden, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki bölgelerde referandum ve ilhak kararları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Biden, NATO müttefiklerinin “(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ve onun pervasız sözleri ve tehditlerinden yılmayacağını” belirterek, “Bizi korkutmuyor ve korkutamayacak." diye konuştu.

Putin'in saldırganlığına karşı koyma kararlılığında birleşen NATO müttefikleriyle yakın temas halinde olduğuna işaret eden Biden, “Şunu tekrar söylemek istiyorum; Amerika, NATO müttefiklerimizle birlikte NATO topraklarının her bir karışını savunmaya tamamen hazırdır. Sayın Putin, her karışının ne olduğunu yanlış anlamayın.” dedi.

Biden, ABD'nin Ukrayna'nın savunması için, Kongre'den 13 milyar dolar yeni bir yardım dahil askeri teçhizat sağlamaya devam edeceğini bildirdi.

Rusya, Kırım'dan sonra Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini de referandum ile ilhak ettiğini duyurmuş, Putin, başkent Moskova'da bugün düzenlenen törende, Rus yanlısı sözde yönetimlerin başkanları ile anlaşmalar imzalamıştı.

“Kasıtlı bir sabotaj eylemi”

Baltık Denizi’ndeki Kuzey Akım gaz hattındaki sızıntıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Biden, bunun “kasıtlı bir sabotaj eylemi” olduğunu söyledi.

Biden, Putin’in bu konudaki açıklamalarının doğru olmadığını savunarak, “Şimdi Ruslar dezenformasyon yalanları yayıyorlar, biz müttefiklerimizle birlikte tam olarak ne olduğunu anlamak için çalışıyoruz.” ifadesini kullandı.

Kritik yapıları korumak için müttefikleriyle birlikte hareket ettiklerini kaydeden Biden, olaylar yatıştıktan sonra sızıntının olduğu bölgeye dalgıç gönderecekleri bilgisini paylaştı.

Danimarka ve İsveç açıklarında Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında 4 sızıntı olduğu bildirilmiş, gemilerin "bölgeye yanaşmaması" uyarısı yapılmıştı.

Sızıntıların kaza değil, kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna yönelik işaretler bulunduğu açıklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi Isparta'da ziyaretlerde bulundu
"65+ Yaşlı Hakları Derneği"nden belediyelere ulusal birlik çağrısı
2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında 59 bin 430 tatbikat yapıldı
Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 3 PKK'lı terörist SİHA'yla etkisiz hale getirildi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Çevre Ajansı kimsenin himayesinde değildir

Benzer haberler

ABD Başkanı Biden: NATO müttefiklerinin her karış toprağını savunmaya hazırız

ABD Başkanı Biden: NATO müttefiklerinin her karış toprağını savunmaya hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'ın liderler onuruna verdiği yemeğe katıldı

Biden, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi

ABD Başkanı Biden'dan BM Güvenlik Konseyinde "reform" çağrısı

ABD Başkanı Biden'dan BM Güvenlik Konseyinde "reform" çağrısı
İngiltere: Hiçbir propaganda, Ukrayna'nın savaşı kazanıyor olduğu gerçeğini gizleyemez

İngiltere: Hiçbir propaganda, Ukrayna'nın savaşı kazanıyor olduğu gerçeğini gizleyemez
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet