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Dünya

ABD Başkanı Biden ilk ziyaretini Dışişleri Bakanlığına yaptı

ABD Başkanı Joe Biden, başkan olduktan sonra ilk ziyaretini Dışişleri Bakanlığına yaptı ve "diplomasi geri döndü" ifadesini kullandı.

Hakan Çopur   | 04.02.2021
ABD Başkanı Biden ilk ziyaretini Dışişleri Bakanlığına yaptı

Washington DC

Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Amerikan kurumları içerisinde ilk ziyaretini gerçekleştirdiği Dışişleri Bakanlığında personele yönelik kısa bir selamlama konuşması yaptı, "Amerika geri döndü, diplomasi geri döndü." dedi.

Blinken'ın bakanlık görevini çok zor bir dönemde devraldığını dile getiren Biden, yönetiminde görev alan herkesin özveriyle çalışarak bu süreci atlatacaklarını belirtti.

ABD'nin küresel ölçekte diplomasi adımlarını yoğunlaştırıp sorunların çözümünde diplomasiye ağırlık vereceğini kaydeden Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ekibine güvendiğini söyledi.

Amerikan medyası, 2017'de başkanlık koltuğuna oturduğunda ilk ziyaretini Savunma Bakanlığına yapan önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın aksine Biden'ın ilk ziyaretini Dışişleri Bakanlığına yapması "yeni yönetimin diplomasiye daha fazla önem vereceği" şeklinde yorumladı.

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