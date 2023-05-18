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Dünya

ABD Başkanı Biden, G7 Zirvesi öncesi Japonya Başbakanı Kişida ile görüştü

G7 Liderler Zirvesi kapsamında Japonya'ya gelen ABD Başkanı Joe Biden, ev sahibi Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile yaptığı görüşmede ikili ve bölgesel ilişkileri ele aldı.

Ahmet Furkan Mercan  | 18.05.2023 - Güncelleme : 18.05.2023
ABD Başkanı Biden, G7 Zirvesi öncesi Japonya Başbakanı Kişida ile görüştü

Tokyo

Biden, görüşmede, Kişida'nın ocak ayındaki Washington ziyaretinde kendisine söylediği "dünyanın son dönemde en karmaşık güvenlik ortamıyla yüz yüze olduğu" ifadesini aktararak, sözlerinin haklılığını hissettiğini belirtti.

ABD Başkanı Biden, "Ülkelerimiz bir arada olduğunda biz daha güçlüyüz ve inanıyorum ki, bunu yaptığımızda tüm dünya daha güvenli olacak." dedi.

Japonya Başbakanı Kişida da ülkesi ile ABD işbirliğinin hızla gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Japonya-ABD ilişkileri güvenlikle sınırlı değil çok katmanlı ve her alanda güçlü. Hiroşima zirvesinde, hukukun üstünlüğüne dayalı serbest ve açık uluslararası düzeni desteklemek için G7'nin sarsılmaz kararlılığını göstermek istiyorum." diye konuştu.

Görüşmede, iki lider, yarı iletken ve yapay zeka teknolojilerine ilişkin ikili işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Çin'e yönelik politikalar ele alınabilir

Biden'ın beraberinde seyahat eden ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, zirvenin gündeminde, Çin'e yönelik politikaların koordine edilmesinin yer alacağını aktardı.

Sullivan, "Çin'in politikaları ve uygulamalarıyla ilgili müşterek endişeler ve sorunlar gündeme gelecek. Zirveden çıkarken, yaklaşımımızın temel ilkeleri etrafında uyum ve yakınlaşma göreceğinizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Zirve 3 gün sürecek

ABD'nin 6 Ağustos 1945'te atom bombasıyla hedef aldığı Japonya'nın Hiroşima şehri 19-21 Mayıs'ta, "2023 G7 Liderler Zirvesi"ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Japonya'nın liderliğindeki zirvede, kurala dayalı uluslararası düzen, enerji ve ekonomi güvenliği, Hint-Pasifik, Rusya-Ukrayna krizi, gıda güvenliği gibi konulara odaklanılacak ve yeni taahhütlerde bulunulacak.

Joe Biden'ın da katılacağı açılış töreninde, G7 liderleri, Hiroşima Barış Anıtı Müzesi'ni ziyaret ederek çelenk koyma ve ağaç dikme törenine katılacak.

Kente gerçekleştirdiği ziyaretle Biden, "1945'teki atom bombası saldırısı sonrası Hiroşima'ya gelen görevdeki ikinci ABD Başkanı" oldu. Barack Obama, 2016'da Hiroşima'yı ziyaret etmişti.

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