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Dünya

İklim değişikliği ve çatışmalar, Yakın ve Orta Doğu'daki insani ihtiyaçları artırıyor

İklim değişikliği, uzayan silahlı çatışmalar ve çevresel bozulmaların, Yakın ve Orta Doğu'daki insani ihtiyaçların artmasına neden olduğu bildirildi.

Muhammet İkbal Arslan  | 18.05.2023 - Güncelleme : 18.05.2023
İklim değişikliği ve çatışmalar, Yakın ve Orta Doğu'daki insani ihtiyaçları artırıyor

Cenevre

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ve Norveç Kızılhaçının bulgularından hazırlanan raporda, Yakın ve Orta Doğu'daki artan ihtiyaçlar ve bunun sebepleri ele alındı.

Rapora göre, Yakın ve Orta Doğu'daki iklim değişikliği ve çevresel bozulmanın insani sonuçları, uzayan silahlı çatışmaların da etkisiyle ağırlaşıyor.

Bölge genelindeki yüksek sıcaklıklar, tatlı su kaynaklarının kıtlığı, kuraklık ve yoğun yağışlar giderek yaygınlaşırken, uzun süreli çatışmalar, çevresel yönetimdeki kurumsal kapasiteyi olumsuz etkiliyor ve doğal kaynaklara zarar veriyor.

Temiz suya erişim daha zor hale gelirken, geçim kaynaklarına ulaşımda aksama yaşanıyor. Bölgede, yetersiz beslenme, suyla bulaşan hastalıklar ve solunum yolu gibi hastalıklarda da endişe verici artış yaşanıyor.

Raporda görüşlerine yer verilen ICRC Yakın ve Orta Doğu Bölge Direktörü Fabrizio Carboni, ölüm, yaralanma ve yıkımın, silahlı çatışmanın bilinen etkileri olduğunu kaydetti. "Daha az bilinen, iklim değişikliği ve çevresel bozulmanın zorluklarıdır." ifadelerini kullanan Carboni, bölge sakinlerinin bu zorluklara katlanması ve üstesinden gelmesi gerektiğini belirtti.

Norveç Kızılhaçı Genel Sekreteri Anne Bergh de "Bu yeni rapor, politikacıların bölgenin iklim sorunuyla başa çıkma mücadelesinin altını çiziyor. Mevcut iklim finansmanı dağıtımları en kırılgan ve istikrarsız yerleri neredeyse tamamen dışlıyor. İnsani açıdan bunun değişmesi gerek." değerlendirmesinde bulundu.

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