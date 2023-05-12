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Dünya

ABD Başkanı Biden, Fed yönetimi için adaylarını duyurdu

ABD Başkanı Joe Biden, Philip Jefferson'ı ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcılığına, Adriana Kugler'i de Fed Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 12.05.2023 - Güncelleme : 12.05.2023
ABD Başkanı Biden, Fed yönetimi için adaylarını duyurdu

New York

Beyaz Saraydan yapılan açıklamada, Biden'ın ayrıca Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u bir dönem için daha yeniden aday göstereceği bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Biden, göreve gelmesinden bu yana kaydettikleri ekonomik gelişmelere işaret ederek, Jefferson'ı Fed Yönetim Kurulu başkan yardımcılığına aday göstermekten gurur duyduğunu belirtti.

Senato'nun geçen yıl Jefferson'ı 91'e karşı 7'lik güçlü bir oy oranıyla Fed Yönetim Kurulu üyesi olarak onayladığını anımsatan Biden, adayının Fed Başkan Yardımcısı olarak da hızlı bir şekilde onaylanmasını beklediğini ifade etti.

Biden, Senato'nun geçen yıl onayladığı Cook'u da bir dönem daha Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterdiğini belirterek, Jefferson ve Cook'un ABD ekonomisi ve ülkedeki aileler için kritik bir zamanda Fed'e değerli bilgiler, uzmanlık ve süreklilik getirmeye devam edeceğini vurguladı.

Fed Yönetim Kurulu üyeliğine de Kugler'i aday gösterdiğini bildiren Biden, Kugler'in iş gücü piyasaları, işçi hareketliliği ve gençlerin istihdamı konularında derin uzmanlığa sahip, oldukça nitelikli ve saygın bir ekonomist olduğuna işaret etti.

Biden, söz konusu adayların, görevlerinin partizan olmayan, maksimum istihdam ile fiyat istikrarını sağlamada ve ülkenin birçok finans kurumunu denetlemede kritik rol oynayan bir iş olduğunu anladıklarını vurguladı.

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