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Dünya

ABD Başkan Yardımcısı Harris, Afrika ziyaretine başlıyor

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ilk Afrika ziyaretini Gana, Tanzanya ve Zambiya'ya yapacak.

Tufan Aktaş  | 26.03.2023 - Güncelleme : 26.03.2023
ABD Başkan Yardımcısı Harris, Afrika ziyaretine başlıyor

İstanbul

Harris, diplomatik ilişkilerin derinleşmesi ve ekonomik işbirliğinin ilerletilmesi amacıyla Afrikalı liderler, iş insanları ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya gelecek.

Harris'in ziyareti kıtaya eski ABD Başkanı Barack Obama'dan sonra yapılacak en üst düzey ziyaretlerden biri olacak.

Bugün Gana'nın başkenti Akra'ya varması beklenen ABD Başkan Yardımcısı, sonrasında Darüsselam ve Lusaka'ya gidecek.

Yıl başından bu yana ABD'den Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Başkan Joe Biden'ın eşi Jill Biden ve Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, kıta ülkelerini ziyaret etmişti.

Ziyaretin ana başlıklarından birinin Çin'in kıtada artan etkisi olacağı tahmin ediliyor. Çin'in kıtadaki ekonomik varlığını güçlendirmesinden rahatsız olan ABD, ticari ilişkilerin ilerlemesi için özel yatırımların kıtada artmasını istiyor.

Afrika'ya 2021 yılında 26,7 milyar dolarlık ihracat ve Afrika'dan 37,6 milyar dolarlık ithalat yapan ABD, kıtada onlarca ülkeye gümrük tarifesi olmadan ürün sokma ayrıcalığı tanıyor.

ABD, 2011'de kıtaya 32,8 milyar dolarlık ihracat ve kıtadan 93 milyar dolarlık ithalat yapmıştı.

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