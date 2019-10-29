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Dünya

ABD Bağdadi'nin cesedini denize gömmüş

ABD'li savunma yetkilisi, terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin cesedinin kalıntılarının denize gömüldüğünü teyit etti.

Kasım İleri   | 29.10.2019
ABD Bağdadi'nin cesedini denize gömmüş

Washington

ABD'nin hafta sonu İdlib'de düzenlenen operasyonla öldürülen DEAŞ elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin cesedinin kalıntılarının denize gömdüğü ortaya çıktı.

DEAŞ elebaşının cesedinin operasyon bölgesinden alınıp ABD'ye ait bir üsse DNA testi için götürüldükten sonra cesedin kalıntıları merak ediliyordu.

Konuyla ilgili AA muhabirine konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir ABD'li savunma yetkilisi cesedin denize gömüldüğünü teyit etti.

Yetkili, cesedin yeri ve gömülme şekline ilişkin detayları paylaşmayacağını ifade etti.

Milley savaş hukukuna uygun imha edildi demişti

Gün içinde Bağdadi'nin cesedinin denize gömülüp gömülmediğine ilişkin soruları yanıtlayan ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, cesedin kalıntılarının uluslararası savaş hukukuna uygun bir şekilde imha edildiğini ifade etmişti.

Terörist başı Bağdadi, ABD Özel Kuvvetlerinin 8 helikopterle İdlib'in kuzeyinde düzenlediği operasyonda ölü ele geçirilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Bağdadi'nin bulunduğu evin altındaki tünellerden ucu kapalı olanlardan birine girdikten sonra üzerindeki intihar yeleğini patlatarak yanındaki üç çocukla birlikte öldüğünü açıklamıştı.

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