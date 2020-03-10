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Dünya

ABD Afganistan'daki askerlerini geri çekmeye başladı

ABD, Taliban ile vardığı anlaşma uyarınca Afganistan'dan ilk askerlerini çekmeye başladı.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 10.03.2020
ABD Afganistan'daki askerlerini geri çekmeye başladı

Ankara

Al Jazeera'nin haberine göre, Afganistan'daki ABD güçlerinin sözcüsü Albay Sonny Leggett, ABD-Afganistan İslam Cumhuriyeti Ortak Deklarasyonu ve ABD-Taliban anlaşması gereğince Afganistan'daki ABD güçlerinin (USFOR-A) 135 gün içinde koşullu 8 bin 600'e düşürülmesi sürecinin başlatıldığını açıkladı.

Leggett, USFOR-A'nın Afganistan'da El Kaide ve DEAŞ'e karşı terörizmle mücadele operasyonları yürütmenin yanı sıra Afgan Ulusal Savunma ve Güvenlik Güçlerine destek verme gibi hedeflerini yerine getirmek konusunda tüm askeri yetkilerini kullanmayı sürdüreceğini kaydetti.

ABD'nin Afganistan'da yaklaşık 12 bin askeri görev yapıyor.

"Afganistan'a Barışı Getirme Anlaşması", ABD ile Taliban arasındaki görüşmelere yaklaşık iki yıl ev sahipliği yapan Katar'ın başkenti Doha'da şubat ayı sonunda imzalanmıştı. Anlaşmaya, ABD adına ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban adına Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Berader imza atmıştı.

Afganistan'daki ABD, müttefikleri ve koalisyon güçlerinin ülkede konuşlu askerlerinin sayısını 135 gün içinde 8 bin 600'e düşürmesi öngörülen anlaşmada, "Taliban olarak bilinen ve ABD tarafından bir devlet olarak tanınmayan Afganistan İslam Emirliği üyesi 5 binden fazla mahkum, karşı taraftan da binden fazla mahkum Afganlar arasında siyasi diyaloğun başlayacağı 10 Mart 2020'ye kadar serbest bırakılacak." ifadesine yer verilmişti.

Anlaşmada, Taliban'ın, serbest bırakılan üyelerinin, ABD ve müttefiklerine tehdit oluşturmamasını sağlayacağının altı çizilmişti.

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