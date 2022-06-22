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Dünya

ABD Adalet Bakanı Polonya sınırında Ukrayna başsavcısı ile görüştü

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, sürpriz bir ziyaretle Ukrayna-Polonya sınırında Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova ile bir araya geldi.

Kasım İleri   | 22.06.2022
ABD Adalet Bakanı Polonya sınırında Ukrayna başsavcısı ile görüştü

Washington DC

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, günlük basın toplantısında, Adalet Bakanı Garland’ın Polonya’ya gittiğini ve kendisine Dışişleri Bakanlığı Küresel Ceza Hukuku Temsilcisi Beth Van Schaack’ın eşlik ettiğini açıkladı.

Price, Garland’ın Polonya ile Ukrayna sınırında Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova ile görüştüğünü belirterek, ikilinin Rusya’nın "Ukrayna’da karıştığı iddia edilen savaş suçları" ve "diğer insan hakları ihlalleri"ni görüştüklerini kaydetti.

Merrick ile Venediktova’nın aynı zamanda ABD, İngiltere ve Avrupa Birliğinin ortak kurduğu Vahşet Suçları Hesap Verebilirlik Danışma Grubu üyeleri ile görüştüğünü belirten Price, "Garland ziyareti ile (Rusya’ya) saklanacak hiçbir yer olmadığı konusunda açık bir mesaj gönderdiğini kaydetti. Ortaklarımızla bu vahşetlerin sorumlularından hesap sorulmasını sağlamak için her yolu deneyeceğiz." dedi.








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