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Dünya

ABD 11 Eylül saldırılarının 18. yılını anıyor

New York'ta yıkılan İkiz Kuleler'in yerine yapılan Ulusal 11 Eylül Anıtı ve Müzesi'nin bulunduğu alanda tören düzenlendi.

İslam Doğru   | 11.09.2019
ABD 11 Eylül saldırılarının 18. yılını anıyor

New York

11 Eylül saldırılarının 18. yıl dönümü dolayısıyla ABD'nin New York kentinde tören düzenlendi.

Tören, yıkılan İkiz Kuleler'in yerine yapılan Ulusal 11 Eylül Anıtı ve Müzesi'nin bulunduğu alanda saldırılarda yaşamını yitirenler için ilk uçağın çarptığı saat 08.46'da (TSİ 15.46) saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

Ardından saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları, kürsüye çıkarak tek tek terör kurbanlarının isimlerini okudu, adlarının yazılı olduğu anıt alanına geçerek isimlerinin yer aldığı bölgeye çiçek bıraktı.

New York Polis Teşkilatı (NYPD), New York İtfaiyesi, saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınları ve vatandaşların katıldığı anma töreninde polis, tören alanı çevresindeki sokakları trafiğe kapatarak geniş güvenlik önlemleri aldı.

11 Eylül

ABD'de 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarında, 4 yolcu uçağı kaçırılmış, uçaklardan ikisi İkiz Kuleler'e çarpmıştı. Kaçırılan bir diğer uçak başkent Washington'da Pentagon'u hedef alırken, dördüncü uçak ise F-16'lar tarafından Pensilvanya kırsalında düşürülmüştü.

İkiz Kuleler'de 2 bin 606 kişi, Pentagon'da 125 kişi ve kaçırılan uçaklarda ise 246 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırılarda, 19 teröristle toplam ölü sayısı 2 bin 996 olarak açıklanmıştı.

Tarihin akışını değiştiren 11 Eylül saldırılarının ardından eski ABD Başkanı George W. Bush, Afganistan ve Irak'a girme kararı almış, Beyaz Saray'ın Ortadoğu'daki savaş yanlısı politikası büyük tepkilere neden olmuştu.

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