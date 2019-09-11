Euro
6.39
Dolar
5.78
BIST 100
101,922.10
Altın
1,493.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Senegal'de, başörtüsünü yasaklayan Fransız okuluna kapatma uyarısı

Senegal'deki Fransız okulunun, başörtüsü yasağını kaldırmazsa kayyum atanma veya kapatılma riskiyle karşı karşıya bulunduğu belirtildi.

Alaattin Doğru   | 11.09.2019
Senegal'de, başörtüsünü yasaklayan Fransız okuluna kapatma uyarısı

Dakar

Senegal'de başörtülü öğrencileri okula almayan Katolik Fransız okulu Sainte Jeanne d'Arc Enstitüsü (ISJA), uygulamadan vazgeçmediği takdirde kayyum atanma veya kapatılma riskiyle karşı karşıya kalacak.

Diplomatik kaynaklara göre, başkent Dakar'da faaliyet gösteren okuldan, yasağın kaldırılmasına ilişkin gerekli yasal düzenlemeyi derhal yapması istendi.

Okul yönetimi, yasağı sürdürmesi durumunda, okulun kapatılma veya kayyum atanması riskiyle karşı karşıya kalabileceği yönünde uyarıldı.

Hükümet yetkilileriyle okul yönetiminin akşam saatlerinde son kez görüşmesi bekleniyor.

Okul yasakta ısrarcı

Bu gelişmelere karşın okul yönetiminin yasağı uygulama konusunda direttiği ve devletten başörtülü öğrencileri başka okullara kaydettirmesi yönünde talepte bulunduğu belirtiliyor.

Okulun 1740 öğrencisi arasında 23'ü Lübnanlı, 3'ü Senegalli toplam 26 başörtülü öğrencisi bulunuyor.

Okul yöneticileri bakanlığa çağrılmıştı

Eğitim Bakanı Mamadou Talla, geçen hafta okul yöneticilerini bakanlığa çağırarak, başörtüsü yasağının gerekçesini açıklamaları için 48 saat süre vermişti.

Birçok Müslüman veli de okul yönetimi aleyhinde anayasaya aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle dava açacaklarını duyurmuştu.

Dakar'da geçen ay Fransa merkezli Avrupa İşletme Enstitüsü de (IEA), bina sınırlarında namaz kılınmasını yasaklamıştı.

Diğer yandan Fransız menşeli bir eczane, iki eczacıyı iş saatlerinde namaz kıldıkları gerekçesiyle kovmuş ve büyük tepki toplamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Riyad'ın ekonomik hamlesi bölgeye ne getirecek?
İnternetten öğrenilen asılsız sağlık haberleri sağlığımızı tehdit ediyor
Trump'tan 2020 mesajı: Şahinsiz kabine, yumuşak dış politika
Sürdürülebilir bir Sıfır Atık Projesi için neler gerekli?
Belçika’da Müslümanlara okul yasağı

Benzer haberler

Senegal'de, başörtüsünü yasaklayan Fransız okuluna kapatma uyarısı

Senegal'de, başörtüsünü yasaklayan Fransız okuluna kapatma uyarısı

Tekirdağ'da bir okul müdürü ve memura 'bağış' gözaltısı

İstanbul'da ders zili çaldı

Okulda başarı için kahvaltı şart

Okulda başarı için kahvaltı şart
Türk gemisi Senegal'e ışık olacak

Türk gemisi Senegal'e ışık olacak
'İstanbul ve Ankara için kayyım söz konusu değil'

'İstanbul ve Ankara için kayyım söz konusu değil'