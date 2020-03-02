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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile ortak basın toplantısı düzenliyor
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Dünya

ABD 10 gün içinde Afganistan’dan çekilmeye başlayacak

ABD Savunma Bakanı Esper, "Anlaşma, askerlerimizin sayısını 135 gün içinde 8 bin 600’e indireceğimizi öngörüyor ve bu çekilme ilk 10 gün içinde başlayacak." dedi.

Kasım İleri   | 02.03.2020
ABD 10 gün içinde Afganistan’dan çekilmeye başlayacak

Washington

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Afganistan’daki ABD askerlerini 10 gün içinde çekmeye başlayacaklarını ve ülkedeki asker sayısını 8 bin 600’e kadar indireceklerini açıkladı.

Esper, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile Pentagon’da ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD ile Taliban arasında varılan mutabakata bağlı olduklarını ifade eden Esper, Afganistan’da çatışmaların önemli ölçüde azaltılmasını beklediklerini söyledi.

Esper, "Anlaşma, askerlerimizin sayısını 135 gün içinde 8 bin 600’e indireceğimizi öngörüyor ve bu çekilme ilk 10 gün içinde başlayacak. Oradaki komutanlara da talimatım ‘bunu yapalım, iyi niyetimizi ve çabamızı gösterelim’ şeklinde oldu." dedi.

ABD’nin Afganistan’daki faaliyetleri için 8 bin 600 askerin yeterli olacağına işaret eden Esper, ülkedeki duruma göre gerekli görüldüğü takdirde çekilmeyi durduracaklarını belirtti.

Esper, Afganistan’daki Amerikan askeri sayısını belirtilen noktaya çektikten sonra bir süre bu kuvvetle ülkede faaliyet göstereceklerini ve siyasi çözüm tamamen sağlandığı takdirde, bu kuvvetleri de çekmeye başlayacaklarını kaydetti.

"Türkiye" açıklaması

Esed rejiminin saldırılarında şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına ilişkin bir soruya yanıt veren Esper, NATO anlaşmasının 5’inci maddesinin devreye sokulmasına ilişkin herhangi bir yorum yapmayacağını ifade etti.

Esper, Türkiye’ye sınırlarını açma konusunda herhangi bir çağrısı olup olmadığını soran gazeteciye, "Bu siyasi bir soru. Bu, Türkiye’nin alacağı bir karardır. ABD, NATO müttefiki olarak Türkiye’ye desteğini gösteriyor. Şunu ifade etmek gerekir ki Ruslar her zaman iyi ortak değiller.

ABD'nin, Suriye’deki mülteciler için insani yardım desteğini artıracağını belirten Esper, "Bu konuyu Dışişleri Bakanımızla konuştum." dedi. Esper, ABD’nin İdlib’de hava desteği sağlayıp sağlamayacağına ilişkin soruya ise "hayır" yanıtını verdi.

Milley ise Türk ve Rus mevkidaşlarıyla telefon görüşmesi yaptığını ve iki tarafa da gerginlikleri azaltma çağrısında bulunduğunu aktardı.

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