Euro
6.86
Dolar
6.16
BIST 100
107,309.90
Altın
1,590.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

Trump'tan Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'ye 'barış adımı' tebriği

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile yaptığı telefon görüşmesinde Afganistan'daki barış süreciyle ilgili Gani'yi tebrik ettiği bildirildi.

Dildar Baykan   | 02.03.2020
Trump'tan Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'ye 'barış adımı' tebriği

Washington

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin dün telefon görüşmesi yaptığını belirtti. 

Trump'ın Gani'yi Afganistan'da barışa yönelik atılan adımlar konusunda tebrik ettiğinin altını çizen Deere, "İki lider, cumartesi günkü ABD-Afganistan Ortak Bildirisi ve Afganistan'a Barışı Getirme Anlaşması'nın, Afgan barış süreci için önemli kilometre taşları olduğu konusunda mutabık kaldı." ifadesini kullandı.

Deere, iki liderin barış sürecinin bundan sonraki aşamalarında iletişim içinde kalma konusunda anlaştıklarını kaydetti.

Afganistan'da barış sürecini başlatan anlaşma

"Afganistan'a Barışı Getirme Anlaşması", yaklaşık 2 yıl ABD ile Taliban arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapan Katar'ın başkenti Doha'daki Sheraton Hotel'de cumartesi günü düzenlenen törenle imzalanmıştı.

Anlaşmaya, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile Taliban adına Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Berader imza atmıştı.

Afganistan'daki ABD, müttefikleri ve koalisyon güçlerinin ülkede konuşlu askerlerinin sayısını 135 gün içinde 8 bin 600'e düşürmesi öngörülen anlaşmada, "Taliban olarak bilinen ve ABD tarafından tanınmayan Afganistan İslam Emirliği'nin anlaşmada belirtilen taahhütlere uyması halinde ABD, müttefikleri ve koalisyon güçleri askerlerinin tamamını 14 ay içinde ülkeden çekecek." ifadelerine yer verilmişti.

ABD ve Taliban arasında mahkum takası yapılacağı belirtilen anlaşmada, şunlar kaydedilmişti:

"Taliban olarak bilinen ve ABD tarafından bir devlet olarak tanınmayan Afganistan İslam Emirliği üyesi 5 binden fazla mahkum, karşı taraftan da binden fazla mahkum Afganlılar arasında siyasi diyaloğun başlayacağı 10 Mart 2020'ye kadar serbest bırakılacak."

Anlaşmada, Taliban'ın serbest bırakılan üyelerinin ABD ve müttefiklerine tehdit oluşturmamasını sağlayacağının altı çizilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brexit sonrası İngiltere'yi zorlu bir süreç bekliyor
Bir diktatörün bıraktığı miras: Yavaş yavaş ölen Mısır
Sadr-İran yakınlaşması ve kaybedilen genç kitle
İran'daki krizin sebebi korona mı, kaybolan güven mi?
Yemen’de çatışmalar Sana-Marib-Cevf üçgeninde artıyor

Benzer haberler

Trump'tan Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'ye 'barış adımı' tebriği

Trump'tan Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'ye 'barış adımı' tebriği

ABD Başkanı Trump: İlaç firmalarından Kovid-19'a karşı aşı çalışmalarını hızlandırmalarını istedik

Trump'tan 'Erdoğan ile Patriotları görüşüyoruz' açıklaması

Hillary Clinton: Esas zorunlu olan görevdeki başkanı emekliye sevk etmemizdir

Hillary Clinton: Esas zorunlu olan görevdeki başkanı emekliye sevk etmemizdir
ABD ve Hindistan, 3 milyar dolarlık savunma anlaşması yaptı

ABD ve Hindistan, 3 milyar dolarlık savunma anlaşması yaptı
Yeni Delhi'de vatandaşlık yasası karşıtı protestolar sürüyor

Yeni Delhi'de vatandaşlık yasası karşıtı protestolar sürüyor