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Dünya

Abbas'tan Heniyye'ye 'Filistin ulusal birliğini' vurgulayan mektup

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye "ulusal birliğin tesisi konusundaki bağlılığını" vurgulayan bir mektup gönderdi.

Nour Mahd Ali Abu Aisha,Safiye Karabacak   | 03.01.2021
Abbas'tan Heniyye'ye 'Filistin ulusal birliğini' vurgulayan mektup

Gazze

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin basın danışmanı Tahir en-Nunu, yaptığı yazılı açıklamada, Heniyye'nin perşembe günü gönderdiği "Hamas'ın seçimlerin daha önce şart koştuğu gibi eşzamanlı olarak değil, sırasıyla yapılmasını kabul ettiği" yönündeki mektubuna cevaben Abbas'ın Hamas liderine bir mektup yolladığını belirtti.

Mektubunda Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, "Fetih hareketinin ve kendisinin ulusal birlik ve ortaklık kurulması sürecine bağlılığını vurguladığını" aktaran Nunu, Filistin Devlet Başkanı'nın Hamas liderinin mektubunu "ortaklık kurma, bölünmeyi sona erdirme, özgür ve adil bir demokratik süreçle ulusun, halkın, liderliğin ve kararların birliğini somutlaştırma yönünde ortak çalışma zemini" olarak nitelendirdiğini kaydetti.

Nunu ayrıca Abbas'ın mektubunda, "önceki tüm anlayış ve anlaşmaları somutlaştırmaya devam etmek için olumlu bir ortam sağlamak üzere çalışacağını bildirdiğini" aktardı.

Yılın son gününde Heniyye'dan Abbas'a mektup

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'nin Filistin Devlet Başkanı Abbas'a gönderdiği 31 Aralık 2020 tarihli mektubunda, şu ifadelere yer verilmişti:

"Son dönemde meseleyi tüm yönleriyle inceledik. Birçok aşamasından geçtiğimiz ulusal uzlaşı ve ortaklık sürecine devam etmeye hazır olduğumuz sonucuna vardık. İlk olarak Yasama Konseyi, ikinci olarak Devlet Başkanlığı ve üçüncü olarak da Ulusal Konsey seçimlerinin yapılmasına hazırız."

Filistin'de 2006'da yapılan seçimlerden galip çıkan Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yönetime geldiği 2007'den bu yana, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren iki büyük güç olan Hamas ve Fetih hareketleri arasında büyük bir siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.

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