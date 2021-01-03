Euro
9.09
Dolar
7.44
BIST 100
1,476.72
Altın
1,898.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Cikotic, göçmenlerin kaldığı kampı ziyaret etti

Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Selmo Cikotic, Hırvatistan sınırındaki Bihaç şehri yakınında bulunan "Lipa" göçmen kampını ziyaret ederek, kampta kalan göçmenlerin durumları konusunda bilgi aldı.

Vesna Besic,Lejla Biogradlija   | 03.01.2021
Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Cikotic, göçmenlerin kaldığı kampı ziyaret etti

Saraybosna

Kampta 23 Aralık'ta çıkan yangının arkasından etkili olan soğuk havayla yaşam koşulları daha da ağırlaşan göçmenler için Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri tarafından kurulan çadırları da gezen Cikotic'e Avrupa Birliği (AB) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) yetkilileri ile yerel temsilciler eşlik etti.

Yaklaşık 1000 göçmenin kaldığı kampı ziyaret eden Cikotic, son günlerde yaşanan göçmen meselesinin insani, güvenlik ve siyasi bir konu olduğunu belirterek, daha önce Konjic'e götürülmek üzere yola çıkan ancak Lipa'ya geri gelen göçmenlerin bundan sonraki süreçte burada kalmaya devam edeceğini söyledi.

Cikotic, yerleşim, sağlık ve çevre bakımından son derece olumsuz şartlara sahip olan kampın bir an önce insan yaşamına uygun hale getirilmesi için çalışmalara başlanacağına işaret ederek, "Hemen yarın Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle bir araya geleceğiz. Kamp koşullarının düzeltilmesi noktasında Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri'nin görevlendirilmesi için görüşeceğiz." dedi.

Kampta gerekli kurulumların yapılacağını anlatan Cikotic, kanalizasyon çalışmalarının ardından kampın en kısa sürede göçmenlere normal hayat koşulları sunmasının planlandığını aktardı.

Bihaç Belediye Başkanı Suhret Fazlic de yetkililerin kampı ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Göçmenler verilen yemekleri reddediyor

Öte yandan, içinde bulundukları olumsuz koşullara dikkati çekmek isteyen göçmenler, Kızılhaç Bihaç tarafından dağıtılan sıcak yemeği 3 gündür reddediyor.

Kendilerini yerleştirecek yer bulamayan yetkililere tepki gösteren göçmenler, "Adalet istiyoruz" ve "AB'den yardım bekliyoruz" şeklinde sloganlar attı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 877 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 359 bine yaklaştı
Suudi Arabistan, Kovid-19 dolayısıyla kapattığı tüm sınır kapılarını yeniden açtı
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 102 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19'u yenen Hambolat: Sevdiklerinden uzak durmanın verdiği psikolojik yük, en az hastalığın kendisi kadar ağır

Benzer haberler

Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Cikotic, göçmenlerin kaldığı kampı ziyaret etti

Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Cikotic, göçmenlerin kaldığı kampı ziyaret etti

Türkiye'ye sığınan 100 Iraklı göçmen ülkesine döndü

Trump çalışma ve göçmen vizelilerin girişinin askıya alınması uygulamasını 31 Mart'a uzattı

Bosna Hersek'teki göçmenler ağır kış şartlarında yaşam mücadelesi veriyor

Bosna Hersek'teki göçmenler ağır kış şartlarında yaşam mücadelesi veriyor
Başkentte göçmen çocuklar için saç kesimi etkinliği düzenlendi

Başkentte göçmen çocuklar için saç kesimi etkinliği düzenlendi
Rusya'yı bekleyen kriz: Göçmen açığı

Rusya'yı bekleyen kriz: Göçmen açığı