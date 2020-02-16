Euro
6.56
Dolar
6.05
BIST 100
120,151.40
Altın
1,582.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den güçlü olma çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Avrupa'nın güç için daha iştahlı olması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şerife Çetin   | 16.02.2020
AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den güçlü olma çağrısı

Münih

"56. Münih Güvenlik Konferansı"nda Avrupa'nın geleceğini ele alan bir panelde konuşan Borrell, AB'nin ortak bir vizyon geliştirmesi gerektiğine dikkati çekerek, bunun geçmişe değil geleceğe odaklanılarak yapılması gerektiğini savundu. 

Borrell, "Kendi çıkarlarımızı biraz geri planda tutmak, gelecekte daha aktif rol oynamamızın önünü açar." ifadesini kullandı.

AB üye ülkelerinin uluslararası kriz ve risklere daha fazla müdahil olmaları gerektiğine işaret eden Borrell, "Avrupa'nın güç için daha iştahlı olması gerekiyor." dedi. Bunun sadece askeri güç anlamına gelmediğini aktaran Borrell, "Sadece yorum yapıp, endişemizi dile getirmekten ziyade daha aktif olmayız." açıklamasında bulundu.

Borrell, AB'de karar alma konusunda oybirliğine erişilemediğinde, çoğunluğun harekete geçmesi gerektiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İdlib cephesi ve İran’ın zayıflayan dış operasyon kapasitesi
Dungan Hadiseleri ve Orta Asya’daki etnik fay hatları
ABD’nin Orta Asya stratejisi: Bağımsızlığı sağlamak mı çevreleme doktrini mi?
İran destekli terörist grupların Suriye’deki varlığı
Afrika’da işbirliği ve rekabet: Türkiye ve Çin

Benzer haberler

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den güçlü olma çağrısı

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den güçlü olma çağrısı

Macron: İdlib'de yaşananlarla ilgili Rusya ile aynı fikirde değiliz

Türkiye, 2019'da AB ile ticaret fazlası verdi

Türkiye kalıcı barış için Balkan ülkelerinin de AB üyeliğini destekliyor

Türkiye kalıcı barış için Balkan ülkelerinin de AB üyeliğini destekliyor

YEVDES kapsamında 7 bölgede enerji projeleri desteklenecek

YEVDES kapsamında 7 bölgede enerji projeleri desteklenecek
Google'den 2,42 milyar avroluk cezaya itiraz

Google'den 2,42 milyar avroluk cezaya itiraz