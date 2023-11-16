Dolar
28.68
Euro
31.19
Altın
1,973.41
ETH/USDT
2,029.20
BTC/USDT
36,693.00
BIST 100
7,791.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları devam ediyor. Sınır kenti Sderot'tan yayındayız
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'de: Bir dehşet diğerini haklı çıkarmaz

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'e, Gazze'de aralarında çocukların da bulunduğu binlerce masum sivilin hayatını kaybettiğini söyleyerek, "Bir dehşet, diğerini haklı çıkarmaz." ifadesini kullandı.

Selen Valente Rasquinho  | 16.11.2023 - Güncelleme : 16.11.2023
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'de: Bir dehşet diğerini haklı çıkarmaz

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail ziyareti kapsamında bir araya geldiği Dışişleri Bakanı Cohen ile ortak basın toplantısında konuştu.

AB'nin Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısını kınadığını, esirlerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısı yaptığını, İsrail'in uluslararası hukuk ile uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde kendini savunma hakkını desteklediğini anımsatan Borrell, "Ancak Hamas, Filistinlileri temsil etmiyor. Hamas ayrı şey, Filistin halkı ayrı şey." dedi.

Borrell, şöyle devam etti:

"Öfkenize yenik düşmemeniz gerektiğini söylememe izin verin. İsrail'in en iyi dostunun size söyleyebileceği şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Uygar bir toplumu bir terör örgütünden ayıran şey; insan hayatına saygıdır. Tüm insanların hayatı aynı değere sahiptir."

"Bir dehşet, diğerini haklı çıkarmaz. Aralarında çocukların da bulunduğu binlerce masum sivil hayatını kaybetti." ifadelerini kullanan Borrell, insani aralar verilerek yardımlar için koridorlar açılması çağrısını yineledi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda da 51 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 4 bin 710'u çocuk ve 3 bin 160'ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişi öldürüldü.

Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 197 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
YTB Başkanı Eren, "Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce Konferansı"nın önemini vurguladı
Başkentte Afrika ülkelerinin büyükelçi eşleri işbirliğini güçlendirmek için bir araya geldi
Avcılar'da İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
İsviçre merkezli finans kuruluşu, Malatya'daki 310 depremzedeye geçici konut yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'den getirilen hastaları ziyaret etti

Benzer haberler

Gazze Limanını ele geçirdiğini duyuran İsrail, Mavi Marmara Şehitleri Anıtı'nı yıktı

Gazze Limanını ele geçirdiğini duyuran İsrail, Mavi Marmara Şehitleri Anıtı'nı yıktı

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'de: Bir dehşet diğerini haklı çıkarmaz

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 41. gününde şiddetlenerek devam ediyor

BM raportörleri, İsrail'in Filistinlilere karşı gerçekleştirdiği ağır ihlallerle soykırım yapmakta olduğunu bildirdi

BM raportörleri, İsrail'in Filistinlilere karşı gerçekleştirdiği ağır ihlallerle soykırım yapmakta olduğunu bildirdi
AB, Orta Doğu'da Gazze diplomasisini yoğunlaştırıyor

AB, Orta Doğu'da Gazze diplomasisini yoğunlaştırıyor
Fransa'da AFP, "yeterince İsrail yanlısı" yayın yapmadığı için siyasilerin baskısı altında

Fransa'da AFP, "yeterince İsrail yanlısı" yayın yapmadığı için siyasilerin baskısı altında
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet