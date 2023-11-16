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İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları devam ediyor. Sınır kenti Sderot'tan yayındayız Amasya'nın Hamamözü ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. - VTR
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Dünya

Ramallah'ta, İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle Noel kutlamaları iptal edildi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah Belediyesi ve şehirdeki kiliseler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle tüm Noel kutlamalarının iptal edildiğini duyurdu.

Turgut Alp Boyraz  | 16.11.2023 - Güncelleme : 16.11.2023
Ramallah'ta, İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle Noel kutlamaları iptal edildi

İstanbul

Ramallah Belediyesinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Ramallah Belediyesi ve Ramallah Kiliseler Konseyi, kentte her yıl düzenlenen, tüm Noel kutlamalarının iptal edildiğini ve (etkinliklerin) Gazze'deki halkımız için dua ve ayinlerle yapılan kilise hizmetleriyle sınırlandırıldığını tüm dünyaya ve halkımıza duyuruyor." ifadelerine yer verildi.

Her yıl bu dönemlerde Noel'i kutlamak ve sevinçle karşılamak için şehri süsleme çalışmalarına başlandığı hatırlatılan açıklamada, ancak bu yıl "çocukların yüzünü güldürmek yerine onlara rahmet dilendiği; bombardıman, savaş ve yıkım altında olan Gazze'deki çocuklara hediye vermek yerine insani yardım bile gönderilemediği" kaydedildi.

Açıklamada, "Acımız büyük. Silahsız bir halk, Batı Şeria ve Gazze'de, halkımıza karşı en korkunç katliamları gerçekleştiren işgal tanklarının önünde, savaş uçaklarının ateşi altında duruyor. Tüm dünyaya sesleniyoruz: Gazze'ye yönelik saldırıyı durdurun." denildi.

Bu acı ve ölümün yeni olmadığı, 75 yıldır tekrarlandığı, Gazze Şeridi'nde ve Batı Şeria'da yoğun bombardıman ve yaşamsal tüm ihtiyaçların yok edilmesi nedeniyle bugün ölenlerin cenazelerinin defnedilemediği bir döneme gelindiği vurgulanan açıklamada, dünya Noel'i karşılamaya hazırlanırken Filistin'de Noel'in daha fazla acı ve kederle karşılandığı ifade edildi.

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