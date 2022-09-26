AB yönetimi İtalya'da aşırı sağın zaferine sessiz kaldı
Avrupa Birliği'nin (AB) liderleri, İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki aşırı sağcı "İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI)" ve parçası olduğu sağ ittifakın kazandığı seçimlerle ilgili açıklama yapmadı.
Brüksel
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in geçen hafta, İtalya'da seçime 3 gün kala yaptığı "işlerin zor bir yöne gitmesi durumunda, Macaristan ve Polonya örneklerinde olduğu gibi araçlara başvurabilecekleri" yönünde yaptığı açıklama ülkede epey tepki çekmişti.
Seçimin galibinin sağcı ittifak olmasının ardından gözler yine von der Leyen ve AB'nin diğer liderlerine çevrildi.
Ancak ne von der Leyen ne AB Konseyi Başkanı Charles Michel ne de AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den açıklama geldi.
Birliği yöneten liderler, genellikle AB ülkelerinde yapılan seçimlere kısa süre içinde tepki veriyor, tebrik mesajları yayınlıyor.
Son olarak her üç lider de AB'den ayrılmış İngiltere'yi, Liz Truss'un seçim zaferiyle aynı gün Twitter üzerinden tebrik etmişti.
Liderler, 24 Nisan'da Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminde galip gelen Emmanuel Macron'u da kısa süre içerisinde kutlamıştı.
AB liderleri, 29 Ocak'ta İtalya'da ikinci kez cumhurbaşkanı seçilen Sergio Mattarella'yı da aynı şekilde tebrik etmişti.
"İtalya ve Avrupa için karanlık gün"
AB'den seçimlere yönelik verilen tepkiler ise bazı etkili parlamenterlerle sınırlı kaldı, vekiller endişe içerikli mesajlar paylaştı.
Avrupa Parlamentosunun (AP) ikinci büyük siyasi grubu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu Başkanı Iratxe Garcia Perez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Meloni'nin post-fascism'i İtalya'ya, EPP'den Forza Italia ve ID'den Lega ile el ele ve ittifak içinde geliyor. İtalya ve Avrupa için karanlık gün. Partito Democratico muhalefete liderlik edecek ve biz onların yanındayız!" ifadelerini kullandı.
AP Başkan Yardımcısı (Alman Sosyal Demokrat Partisinden) Katarina Barley de Meloni'nin zaferinin "endişe verici" olduğunu belirterek, Meloni'nin Macaristan Başbakanı Victor Orban ve eski ABD Başkanı Donald Trump'ı rol model alacağını söyledi.
AP Yeşiller Grubu Eş Başkanı Thomas Waitz, AB'nin enerji, Rusya'ya yaptırımlar, salgınlar gibi krizleri aşmada birlik olması gerektiğini, Meloni'nin seçilmesinin "Avrupa için bir felaket olabileceğini" kaydetti.
AP'nin en büyük siyasi grubu Avrupa Halk Partisi (EPP) Lideri Manfred Weber ise sessiz kalmayı seçti.
Öte yandan AB Komisyonu sözcülerinden Eric Mamer, günlük basın toplantısında bir gazetecinin sorusuna verdiği cevapta, Komisyon Başkanı'nın her üye ülkenin seçilmiş hükümetiyle birlikte çalıştığını, İtalya ile de yapıcı ilişki kurmaya hazır olduğunu ifade etti.
Avrupa'nın aşırı sağcı liderleri, Meloni'ye destek mesajları verdi
Avrupa Birliği (AB) yönetimi, İtalya'daki seçimlerle ilgili sessizliğini korurken, üye ülkelerin aşırı sağcı liderlerinden tebrik mesajları geldi.
Almanya’da göçmen ve İslam karşıtı olarak bilinen Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin üst yönetimi İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI) lideri Giorgia Meloni’yi kutladı.
AfD eş başkanları Alice Weidel ve Tino Chrupalla, yaptıkları ortak açıklamada, "Meloni'yi seçilmesinden dolayı kutluyor ve bir İtalyan hükümetinin başına geçen ilk kadın olmasını diliyoruz. FdI'nin seçim başarısı, aklın başka bir zaferidir. Almanya, 'trafik ışığı koalisyonuyla' Avrupa'da oldukça yalnız duruyor." ifadesini kullandı.
AfD Federal Meclis Milletvekili Beatrix von Storch da Twitter’dan İtalya ile sevindiklerini belirterek "Tüm orta-sağ ittifakına tebrikler. Salvini etrafındaki dostlarımızla Giorgia Meloni güçlü bir hükümet kurabilir. Kuzeyde İsveç, güneyde İtalya. Sol hükümetler dünde kaldı." paylaşımında bulundu.
Avusturya
Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), İtalya'daki aşırı sağcı birliğin seçim zaferini memnuniyetle karşıladı.
Partinin Avrupa Parlamentosu (AP) Grubu Başkanı Harald Vilimsky, seçimin yalnız İtalya için değil AB için de olumlu neticelendiğini ileri sürdü.
"İtalyanların dünkü tercihleriyle Brüksel merkezli 'Avrupa Birleşik Devletleri' anlayışına karşı çıktığını" kaydeden Vilimsky, halklardan ve ana vatanlardan oluşan bir Avrupa anlayışını desteklediklerine ilişkin güçlü bir işaret ortaya koyduklarını savundu.
İspanya
İspanya'da 3. büyük siyasi parti olan aşırı sağcı Vox partisinin lideri Santiago Abascal, "Milyonlarca Avrupalı umudunu İtalya'ya bağladı. Meloni, herkesin güvenliği ve refahı için iş birliği yapabilen, gururlu, özgür ve egemen uluslardan oluşan bir Avrupa için yol gösterdi." açıklamasını yaptı.
Portekiz
Portekiz'deki 3. büyük siyasi parti aşırı sağcı Chega da Meloni'nin liderliğindeki İtalya'nın Kardeşleri ve Matteo Salvini'nin başkanlığındaki Lig partilerini seçim galibiyeti dolayısıyla kutladı.
Chega, yayımladığı mesajında, "İtalya, gerçek bir politika değişikliğinin ve aynı zamanda Avrupa'nın politik olarak yeniden yapılandırılmasının yolunu açıyor. Değişiklik Portekiz'e de gelecek." tespitinde bulundu.
Hollanda
Hollanda'da İslam ve yabancı karşıtı aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders ve aşırı sağcı Demokrasi için Forum Partisi (FvD) lideri Thierry Baudet da Meloni’yi tebrik etti.
Wilders, Meloni’ye Twitter üzerinden atıfta bulunarak "Yaşasın İtalya" ifadesini kullanırken, Baudet, "Giorgia Meloni’ye harika zaferinden dolayı tebrikler" şeklinde mesaj paylaştı.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Facebook'tan yaptığı paylaşımda, "Bravo Giorgia. Hak edilenden daha fazla bir zafer. Tebrikler." ifadelerini kullandı.
AB'den seçimlere yönelik verilen tepkiler ise bazı etkili parlamenterlerle sınırlı kaldı, vekiller endişe içerikli mesajlar paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.