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Dünya

AB, Venezuela'ya seçim sonrası süreçte şeffaflık çağrısı yaptı

Avrupa Birliği (AB) Venezuela'ya cumhurbaşkanı seçimi sonrasındaki süreçle ilgili şeffaflığın sağlanması ve itidalli davranılması çağrısında bulundu.

Selen Valente Rasquinho  | 30.07.2024 - Güncelleme : 30.07.2024
AB, Venezuela'ya seçim sonrası süreçte şeffaflık çağrısı yaptı

Brüksel

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Venezuela'daki seçim sürecinin yakından takip edildiği belirtildi.

"AB, Venezuela halkının seçme hakkını barışçıl bir şekilde ve yüksek katılımla kullanma kararlılığını takdir ediyor." ifadesi kullanılan açıklamada, halkın iradesine saygı duyulması gerektiği vurgulandı.

Resmi sonuçlar açıklanana dek, ortaya çıkan tablonun Venezuela halkının iradesini temsil etmediği savunulan açıklamada, süreçte azami şeffaflık çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Yurt içi ve uluslararası gözlemcilerden gelen güvenilir raporlar, seçimlerin çok sayıda kusur ve usulsüzlükle gölgelendiğini gösteriyor. AB, seçim süreci boyunca muhalefet ve sivil toplum üyelerinin keyfi olarak gözaltına alınması, sindirilmesi konusunda endişe duymaktadır ve tüm siyasi tutukluların derhal serbest bırakılması çağrısında bulunmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, ayrıca Venezuelalı yetkililere, toplanma özgürlüğüne saygı gösterilmesini temin etme çağrısı yapıldı.

İtidal çağrısı da yapılan açıklamada "AB, diyaloğu ve siyasi krizden barışçıl ve müzakereli bir çıkış yolunu desteklemek için tüm siyasi ve diplomatik çabaları sürdürmeye devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

Venezuela Seçim Konseyinin duyurduğu sonuçlara göre, Nicolas Maduro, yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.

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