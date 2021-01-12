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Dünya, Koronavirüs

AB Valneva ile aşı alımı için ön görüşmeleri tamamladı

Avrupa Birliği, merkezi Fransa'da bulunan ilaç şirketi Valneva ile toplam 60 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı almak için ön görüşmeleri tamamladı.

Ömer Tuğrul Çam   | 12.01.2021
AB Valneva ile aşı alımı için ön görüşmeleri tamamladı

Brüksel

KORONAVİRÜS HABERLERİ


Avrupa Birliği (AB), merkezi Fransa'da bulunan ilaç şirketi Valneva ile toplam 60 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı almak için ön görüşmeleri tamamladı.

AB Komisyonu, Valneva'nın yeni tip koronavirüse karşı geliştirdiği aşıdan 30 milyon doz alacak, 30 milyon doz alma imkanına sahip olacak.

Valneva'nın aşısının inaktif virüs içereceği, aşının Faz 3 çalışmalarının henüz başlamadığı belirtiliyor.

AB Komisyonu, üye ülkeler adına aşı alım görüşmeleri ve anlaşmaları yapıyor. Bugüne kadar 6 şirketle yaklaşık 2,3 milyar doz aşı için sözleşmeler imzalandı.

Birlik, daha önce opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 600 milyon, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 160 milyon doz aşı almak için sözleşme yapmıştı.

AB'nin Valneva dışında Novavax firması ile aşı alımı hakkındaki ön görüşmeleri tamamlanmıştı.

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