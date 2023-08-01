Dolar
26.96
Euro
29.60
Altın
1,943.97
ETH/USDT
1,826.50
BTC/USDT
28,799.00
BIST 100
7,169.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İnegöl Organize Sanayi Bölgesi’ndeki iplik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
logo
Dünya

AB uranyum tedarikinde risk görmüyor

Avrupa Birliği (AB), Nijer'in uranyum ihracatını durdurmasının bir tedarik riski ortaya çıkarmayacağını bildirdi.

Ata Ufuk Şeker  | 01.08.2023 - Güncelleme : 01.08.2023
AB uranyum tedarikinde risk görmüyor

Brüksel

AB Komisyonu Sözcüsü Adalbert Jahnz, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, dünyanın en büyük uranyum tedarikçilerinden Nijer'de 26 Temmuz'da yaşanan askeri darbe sonrasında Fransa'ya uranyum ihracatının durdurulması hakkında açıklamalarda bulundu.

"AB için bir uranyum tedarik riskinin olmadığını teyit edebilirim. AB kuruluşları, herhangi bir kısa vadeli arz riskini azaltmak için yeterli uranyum stokuna sahiptir." diyen Jahnz, orta ve uzun vadede dünya piyasasında AB'nin ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek miktarda uranyum bulunduğunu belirtti.

Jahnz, Nijer'in AB için önemli bir doğal uranyum tedarikçisi olduğunu anımsatarak, bu uranyumun yakıt olarak kullanılması için zenginleştirilmesi gerektiğini anlattı.

Radyoaktif zehirli bir metal olan uranyum, kanser tedavisinden denizciliğe, silah sanayisinden nükleer enerji tesislerine kadar birçok farklı alanda kullanılıyor.

Afrika'nın en yüksek dereceli uranyum cevherine sahip Nijer, geçen yıl 2 bin 20 metrik ton uranyum üretti. Dünyadaki uranyum arzının yüzde 5'ini karşılayan Nijer, bu alanda en büyük tedarikçiler arasında yer alıyor.

Özellikle AB ve Fransa, Nijer'den önemli miktarda uranyum alımı yapıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor
Gri kategoride aranan PKK'lı terörist Bitlis'te etkisiz hale getirildi
Bolu Dağı Tüneli'nde bakım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanacak
Bakan Uraloğlu, Gaziantep Şehir Hastanesi Kavşağı alanında incelemede bulundu
Antalya'ya 7 ayda en fazla turist Rusya ve Almanya'dan geldi

Benzer haberler

AB uranyum tedarikinde risk görmüyor

AB uranyum tedarikinde risk görmüyor

Fransa Nijer'deki vatandaşlarını tahliye etmeye bugün başlıyor

Nijer'de bağımsızlıktan bu yana 5 kez askeri darbe yapıldı

Fransa, Büyükelçiliğinin hedef alındığı Nijer'den vatandaşlarını tahliyeye hazırlanıyor

Fransa, Büyükelçiliğinin hedef alındığı Nijer'den vatandaşlarını tahliyeye hazırlanıyor
ECOWAS'ın Nijer'e askeri müdahale tehdidi bölgedeki tansiyonu artırdı

ECOWAS'ın Nijer'e askeri müdahale tehdidi bölgedeki tansiyonu artırdı
Dünyanın en önemli uranyum tedarikçisi: Nijer

Dünyanın en önemli uranyum tedarikçisi: Nijer
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet