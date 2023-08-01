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İnegöl Organize Sanayi Bölgesi’ndeki iplik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
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Dünya

Yunanistan, kundaklama ve ihmalle yangına sebep olanlara verilecek cezaları artıracak

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilias, ülkede kundaklama ve ihmal nedeniyle orman yangınına sebep olma suçlarına verilecek cezaların artırılacağını duyurdu.

Derya Gülnaz Özcan  | 01.08.2023 - Güncelleme : 01.08.2023
Yunanistan, kundaklama ve ihmalle yangına sebep olanlara verilecek cezaları artıracak

Atina

Yunan Devlet Televizyonu ERT'e konuşan Kikilias, temmuzda sıklıkla görülen orman yangınlarını değerlendirdi.

Kikilias, temmuzda toplam 1470 yangın çıktığını belirterek, bunlardan 10'unun büyük çaplı olduğunu vurguladı.

Hava sıcaklıklarının 46 dereceye kadar yükselmesinin yanı sıra kundaklama ve insan ihmalinin de şiddetli rüzgarlarla birlikte yangınları büyüttüğüne dikkati çeken Kikilias, yangınlarla mücadele adına polis, asker ve itfaiye teşkilatı personeliyle yerel yönetimlerin konuya ilişkin eğitime tabi tutulması, ilk ve orta dereceli okullarla üniversitelerde eğitim programlarının uygulanması gibi önlemlerin planlandığını aktardı.

Ormanları kundaklayanlara yönelik cezalarının on kat artırılacağını belirten Kikilias, evinin ve bahçesinin etrafında ihmalle yangına yol açanlara verilen cezanın da yükseltileceğini kaydetti.

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