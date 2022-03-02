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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

AB ülkelerinin dışişleri bakanları, Rusya-Ukrayna savaşını görüşecek

AB bakanlarının toplantısına Ukrayna'nın yanı sıra ABD, İngiltere ve Kanada dışişleri bakanlarının da katılması bekleniyor.

Ömer Tuğrul Çam   | 02.03.2022
AB ülkelerinin dışişleri bakanları, Rusya-Ukrayna savaşını görüşecek

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları bir kez daha olağanüstü toplantı yaparak, Rusya-Ukrayna savaşını görüşecek.

Toplantı AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in başkanlığında 4 Mart'ta Brüksel'de yapılacak.

Borrell, sosyal medyadaki açıklamasında, toplantıya Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i de davet ettiğini bildirdi.

Aynı gün olağanüstü nitelikli NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı da Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenecek.

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