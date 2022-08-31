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Dünya

AB ülkeleri Ruslara vize yasağını tartışıyor

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya vize yasağı getirilmesi önerisini değerlendiriyor ancak önerinin kabul görmesi mümkün görünmüyor.

Ömer Tuğrul Çam   | 31.08.2022
AB ülkeleri Ruslara vize yasağını tartışıyor

Brüksel

AB ülkelerinin dışişleri bakanları AB dönem başkanı Çekya'nın başkenti Prag'da gayriresmi toplantının ikinci gününde bir araya geldi.

Bakanların gündeminde ön sıralarda bulunan konulardan birini Rus vatandaşlarına vize yasağı getirilmesi önerisi bulunuyor. Bugünkü toplantı gayriresmi nitelik taşıdığı için bir resmi karar alınmayacak ancak bakanların siyasi kararlarını bildirmesi bekleniyor.

Öneriyi destekleyenler arasında Baltık ülkeleri ve Finlandiya, Danimarka, Polonya, Çekya gibi AB üyeleri yer alıyor. Bu ülkeler Rus vatandaşlarının AB ülkelerine girmesinin ulusal güvenlik meselesi olduğunu gerekçe göstererek AB genelinde bir yasak getirilmesini talep ediyor.

Yasağın savunucuları, "Ukrayna'ya saldıran bir ülkenin vatandaşlarının Avrupa'da gezip tozmasına, tatil yapmasına, alışverişe çıkmasına izin verilmesi"nin ahlaken uygun olmadığı görüşünü de dile getiriyor.

Ukrayna hükümeti de AB'ye bu önerinin kabul edilmesi konusunda baskıda bulunuyor.

AB yetkilileri ise konunun hassas olduğunu vurgulayarak "toplumlar arasındaki ilişkileri bozmamak" adına bu konuda dikkatli davranılması gerektiğini, bunun "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı olduğunu", Rus halkını toptan cezalandırmanın doğru olmayacağını belirtiyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bu konudaki görüşünü açıklarken, "Rusya ile gelecekteki, bu savaşın bitmesinden sonraki ilişkilerimizi düşünmek zorundayız." dedi.

Fransa ve Almanya gibi ülkeler yasağa karşı

Ruslara vize yasağına karşı çıkanlar arasında ise Fransa, Almanya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rus yönetimi gibi AB üyeleri bulunuyor.

Fransa ve Almanya, AB dışişleri bakanları toplantısı öncesinde kendi duruşlarını aktaran bir belge hazırlayarak Rus vatandaşlarına toptan yasak getirilmesine karşı çıktıklarını bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna da sıradan Ruslarla Putin destekçileri arasına çizgi çekmek gerektiğini söyledi.

Rus oligarklara zaten yasak getirildiğini belirten Colonna, "Fransa'ya veya Avrupa'ya alışverişe gelecek olanlar bu kişiler değil." dedi.

Schengen üyesi AB ülkelerinin üçüncü ülke vatandaşlarına vize verip vermemeleri kendi yetkilerinde bulunuyor. Nitekim toptan bir vize yasağı olmadan da yasak önerisini destekleyen ülkeler Rus vatandaşlarına yönelik vize kısıtlamalarına kendi kendilerine başladı.

Örneğin Finlandiya, Rusların ülkeyi kullanarak diğer Avrupa ülkelerine geçmesini engellemek adına vize verme oranlarını daha önceki hacmin yüzde 10'una indireceğini açıklamıştı.

Çekya ve Polonya ise savaşın başlamasından kısa bir süre sonra Rus vatandaşlarından vize başvurusu almayı kesmişti.

Vize kolaylığı anlaşması askıya alınacak

Rus vatandaşlarına yönelik AB vize yasağı önerisi yerine bugünkü toplantıda Rusya ile AB arasında vizelerin kolaylaştırılmasını öngören anlaşmanın askıya alınması bekleniyor.

Bu kararla Rus vatandaşlarının AB ülkelerinden vize alması zorlaşacak. Rusların vize başvurularında daha fazla evrak istenecek, vize işlemleri daha uzun sürecek ve vize başvuru ücretleri artacak.


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